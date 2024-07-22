Kanal D ekranlarında yepyeni bir aşk ve intikam dizisi başlıyor. "Ayaz’ın Sonu Güneş" isimli bu dizi, 22 Temmuz Pazartesi günü 16.00’da ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak ve hafta içi her gün yayınlanacak.

Dizinin başrollerinde, genç yetenekler Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu yer alıyor. Birand Tunca, dizide Ayaz karakterini canlandırırken, Hira Koyuncuoğlu ise Güneş karakterine hayat veriyor. İkili, dizideki performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

"Ayaz’ın Sonu Güneş" dizisi, iki gencin bir cinayet girişimi sonucunda kesişen ve değişen hayatlarını konu alıyor. Yayınlanan tanıtım filmleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, şimdiden merakla bekleniyor. Dizinin başrol oyuncusu Birand Tunca, hikayenin izleyicileri ekrana çekecek düzeyde olduğunu belirterek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Öncelikle çok heyecanlıyım. Umarım seyircimiz bu hikâyeyi sever. Hayata baktığımızda bazı olaylar vardır, 'Bu kadar da olur mu?' diyeceğimiz. İlişkiler, intikam hırsları, imkânsız aşklar… İnsanların amaçları uğruna neler yapabileceklerini izleyeceğiz. Heyecanlı, sonunu merak ettiğimiz hikayelerimiz olacak. Kısacası bizler de çok heyecanlıyız.”

Yıllarca kalbine ördüğü duvarların ardında yaşamaya alışmış olan Ayaz, Güneş’in varlığı ile bu duvarları yıkacak. Ancak Güneş, hisleri ve intikamı arasında kalmaktan kurtulamayacak. Sırlarla dolu bir yolculuğa çıkan Ayaz ve Güneş, hem kurtuluşlarını hem de esaretlerini aşk ile yaşayacaklar.

Kanal D’nin yeni günlük dizisi, son dönemde yeni dizilerin ekranlara gelmemesi nedeniyle birçok izleyicinin dikkatini çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda, Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar, Birgül Ulusoy, Mutlunur Lafçı, Selim Makaroğlu ve Bülent Fil gibi deneyimli isimler yer alıyor. Ayrıca, Dilara Gül Demiral, Suyumbige Dadalı, Elif Hilal Yalçın, Ahmet Can Nurman, Aysel Nur Cin, Elif Karagöz ve Batuhan Sel gibi genç yetenekler de dizide önemli roller üstleniyor.

"Ayaz’ın Sonu Güneş", haftanın her günü izleyicilere yeni bölümler sunarak, aşk ve intikam dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi amaçlıyor. Dizinin senaryosu ve karakter gelişimleri, izleyicilere 'Bu kadar da olur mu?' dedirtecek türden olaylarla dolu.

Birand Tunca, dizideki karakteri Ayaz’ı canlandırırken, karakterinin derinliklerine inerek seyircilere unutulmaz bir performans sunmayı hedefliyor. Ayaz’ın, Güneş ile olan ilişkisi, dizinin ana temasını oluştururken, iki karakterin duygusal çatışmaları ve maceraları da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Dizi, sadece başrolleriyle değil, yan karakterleriyle de dikkat çekiyor. Her karakterin kendi içinde taşıdığı sırlar ve yaşadıkları olaylar, diziyi daha da sürükleyici hale getiriyor. İzleyiciler, her bölümde yeni bir gizemle karşılaşacak ve karakterlerin hikayelerine daha da bağlanacaklar.