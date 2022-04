Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ

Yale Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı ve tarih profesörü Alan Mikhail'in, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinde istikrarın simgesi olan Yavuz Sultan Selim'i ve onun bilinmeyen hikayesini kaleme aldığı Tanrı'nın Gölgesi, Epsilon logosuyla Türkiye'deki okurlarla buluşuyor.

New York Time Book Review En İyi Kurgu Dışı Kitap Ödülü kazanan Tanrı'nın Gölgesi'nde Mikhail, orjinal haritalar ve çarpıcı çizimler eşliğindeki ezber bozan metniyle Selim'in hayatını olağanüstü akıcı ve ustalıklı bir üslupla aktarırken İslam tarihi hakkındaki önyargıları da yıllardan beri egemen olan "Batı'nın yükselişi' teorileriyle birlikte altüst ediyor.

Epsilon, tarih profesörü Alan Mikhail'in, Times Literary Supplement, Publishers Weetly, History Today gibi mecralar tarafından yayımlandığı sene "Yılın En İyi Kitabı" olarak gösterilen Tanrı'nın Gölgesi- Yavuz Sultan Selim ve Bilinmeyen Hikayesi adlı kitabını Yeşim Öksüzoğlu'nun çevirisiyle okurlara ulaştırıyor.

ASKERİ VE SİYASİ BİR DEHA

Dünya tarihi alanındaki çalışmalarda uzun süredir ihmal edilmiş olan Osmanlı İmparatorluğu, 16. yüzyılda gücünün zirvesinde bir jeopolitik güç ve çoğulcu yönetimin merkeziydi. Osmanlılar askeri hakimiyetleri ve ticaret yolları üzerindeki tekelleri ile Avrupalıları Akdeniz'den uzaklaştırıp yeni dünyaya gitmeye zorlayarak daha fazla toprağa ve tüm dünya güçlerinden daha fazla nüfusa sahip oldular. Modern dünyanın yükselişindeki etkisine ve merkezliğine rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli tarihi yüzyıllar içinde çarpıdıldı, yanlış yansıtıldı ve özellikle Batı'da görmezden gelinip bastırıldı. Tanrı'nın Gölgesi ile Alan Mikhail, osmanlı'nın bu döneminin hayati öneme salip yeni bir anlatısını sunuyor ve Osmanlı'nın fetih hikayesini Sultan Selim'in hayatı üzerinden taptaze bir tarihi bakışla anlatıyor.

OSMANLI TOPRAKLARI ÜÇ KAT BÜYÜDÜ

Bir cariye olan annesi padişah babasının sekiz oğlunun dördüncüsü olan Selim'in tahtı devralışı bugün hala tartışma konusudur. Güçzlü, katı karakteri ve askeri cesaretinin yanı sıra annesi Gülbahar'ın da rehberliğiyle tahta geçen Selim, büyük bir hırsla Osmanlı'nın topraklarını üç katına çıkararak yeni bir idari yapı inşa etti ve imparatorluğun yükselinde istikrarın simgesi oldu.

Alan Mikhail'in orjinal haritalar ve çarpıcı çizimler eşliğindeki ezber bozan metni Selim'in hayatını olağanüstü akıcı ve ustalıklı bir üslupla aktarırken İslam tarihi hakkındaki önyargıları da yıllardan beri egemen olan 'Batı'nın yükseliyi' teorileriyle birlikte altüst ediyor. Kristof Kolob'un Amerika'ya yaptığı yoluculukları Müslümanları katletmeye yönelik beceriksizce girişimler olarak hikaye edişini, osmanlı'da kölelerin toplumun seçkinleri haline gelişini, Hıristiyan devletlerin köle ticaretinde dünyaya saldığı vahşeti aktarırken, Selim'in Osmanlı'sının dünya tarihindeki önemine dair bakışımızı tazeliyor.

TANRI'NIN YERYÜZÜNDEKİ GÖLGESİ

Tanrı'nın Gölgesi, bir tarih kitabını o savaş meydanında, o sarayında, o otağın içinde, o gemide, o haremde, o limanda, o safradaymış gibi hissederek okumak isteyenleri bekliyor. Alan Mikhail'in Tarı'nın Gölgesi- Yavuz sultan Selim ve Bilinmeyen Hikayesi adlı kitabı, Epsilon logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde..

ALAN MİKHAİL KİMDİR

Alan mikhail, Yale Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı ve tarih profesörüdür. Ortadoğu ve dünya tarihi alanındaki açalışmaları ile tanınmaktadır. Ortadoğu ve çevresinin tarihi hakkında çok sayıda ödül almış otuzun üstünde bilimsel makalesi ve üç kitabı vardır. Bunların arasında , osmanlı ve Türkiyat Araştırmaları Derneği'nden Fuat Köprülü Kitap Ödülü alan Under Osman's Tree: The Ottoman Empire, Egypt, and Environtental History, Amerika Ortadığı Çalışmaları Cemiyeti'nin Roger Owen Kitap Ödülü'nü Nature and Empire in Ottoman Egypt: An EnvironmentalHistory bulunmaktadır. 2018'de Alewander von Humbold Vakfı'nın uluslararası düzeyde seçkin beşeri bilimci akademisyenler ve sosyal bilimcilere verdiği Anneliese Maier Araştırma Ödülü'nü aldı. Yazıları New York Times ve Wall Street Journal'da yayınlanmaktadır.