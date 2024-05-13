Kanal D’nin ünlü dizisi Yargı, 93. bölümünde nefesleri kesti. Ilgaz’ın ölümle burun buruna gelmesiyle gerilim doruktaydı.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in bulunduğu dizi, Yargı etiketiyle sosyal medyada da gündem oldu. Ilgaz, Yeliz’in peşine düşerken, bir psikopat onu tuzağa çekmek için bekliyor.

Dizi, Ilgaz’ın adımlarını takip eden Ceylin'in sıkıntılı anlarına odaklanırken, içerideki Çınar'ın kurtuluşunu sağlayacak Dilan'ın bulunması gerekiyor. Yekta, Bülent’ı yakalama planında ters köşe olurken, Osman son hamlesi için hazırlanıyor.

Son bölümde Ilgaz, ölümle yüzleşirken, sevdiklerinden uzak bir yolculuğa çıkıyor. Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmayın!