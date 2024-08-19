Yangınlardan Etkilenen 4.700 Kişi Güvenli Bölgelere Tahliye Edildi

Türkiye genelinde son dönemde meydana gelen orman yangınları, pek çok yerleşim yerini tehdit etti ve binlerce insanı etkiledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Okay Memiş, yangınlardan etkilenen 4.700 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Yangınlara karşı alınan tedbirler ve yapılan müdahalelerle, can kaybı yaşanmaması ve yangınların kontrol altına alınması için büyük çaba sarf ediliyor. Bu süreçte, AFAD’ın yanı sıra diğer ilgili kurumlar da 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD’ın Yangınlara Karşı Mücadelesi

AFAD Başkanı Okay Memiş, yangınlar sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, AFAD’ın afet öncesinde risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme süreçlerini koordine eden bir kamu kuruluşu olarak sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti. Memiş, yangınlardan etkilenen illerde valilerin başkanlığında kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'nin, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla sürekli olarak faaliyet gösterdiğini ve diğer illerdeki merkezlerin de yangın bölgelerine destek vermek üzere teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Yangınlarla mücadele kapsamında toplam 5.901 personel, 2.533 araç, 450 arazöz, 613 su tankeri ve itfaiye aracı, 27 uçak ve 72 helikopterin görev yaptığını belirten Memiş, bu geniş kapsamlı müdahale ile yangınların kontrol altına alınmaya çalışıldığını vurguladı. Bu süreçte, yangınlardan etkilenen 4.700 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Hasar Tespit Çalışmaları ve Yangınların Kaynağı

Yangınların yol açtığı hasarın tespiti için çalışmaların devam ettiğini belirten Memiş, ilk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerinde toplam 142 yapının yangınlardan etkilendiğini söyledi. Bu yapılardan 11’i yıkılmış, 92’si ağır hasar görmüş ve 39’u ise az hasarlı olarak kaydedilmiştir. Özellikle İzmir’de konut, iş yeri ve tarım alanlarında meydana gelen zararların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Memiş, Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük’te meydana gelen yangınlarda ise şu an için yapısal hasar tespiti bulunmadığını belirtti.

Memiş ayrıca, Türkiye genelindeki yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu ve bu nedenle vatandaşların özellikle yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde daha dikkatli ve sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların Dikkatli Olması Gerekiyor

Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olması, yangınların önlenebilir olduğunu gösteriyor. Bu durum, yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde vatandaşların daha dikkatli ve sorumlu davranmasının önemini ortaya koyuyor. Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin dikkatlice söndürülmesi ve yangın tehlikesine karşı duyarlı olunması, yangınların önlenmesi açısından hayati önem taşıyor.

Sonuç Olarak

Türkiye genelinde son dönemde meydana gelen orman yangınları, binlerce insanı yerinden etti ve ciddi maddi hasarlara yol açtı. AFAD’ın koordinasyonunda yapılan müdahaleler ve önlemler sayesinde yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangınlardan etkilenen 4.700 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olması, vatandaşların daha dikkatli ve sorumlu olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.