‘Yabani’ Dizisi Rose d’Or Ödülleri’nde En İyi Dizi Finalisti Oldu!"

NTC Medya’nın başarılı yapımlarından biri olan Yabani, uluslararası televizyon sektöründe büyük bir başarıya imza atarak prestijli Rose d’Or Ödülleri’nde “En İyi Dizi” kategorisinde finalist oldu. Uluslararası eğlence ve medya sektöründe mükemmellik standardını belirleyen Rose d’Or Ödülleri, her yıl dünyanın dört bir yanından seçkin yapımları ödüllendiriyor. Bu yıl, Yabani, Brezilya, Belçika, İngiltere ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelen yapımlar arasında yerini aldı.

Uluslararası Başarı Hikayesi

Yabani, hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak büyük bir beğeni topladı. Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp ve Fatih Aksoy üstlenirken, uluslararası dağıtımını Madd Entertainment gerçekleştirdi. Dizinin hikayesi Hilal Yıldız’a ait ve yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun oturuyor. Senaryosu ise Hilal Yıldız ve Yekta Torun tarafından kaleme alındı.

Başrollerini Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın, İlayda Akdoğan ve Rojbin Erden’in paylaştığı dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Sezer Arıçay, Seray Özkan, Ceren Erginsoy ve Hakan Çelebi gibi başarılı isimler de dizinin kadrosunda yer alıyor.

Jüriden Tam Not

Rose d’Or Ödülleri’nin finalistleri, 100’ü aşkın uluslararası yayın yöneticisi, dağıtımcı ve yapımcıdan oluşan bir jüri tarafından belirlendi. Bu jüri, finalistleri hikaye, oyunculuk, yönetmenlik ve genel prodüksiyon kalitesi gibi kriterler üzerinden değerlendirdi. Yabani, bu kriterler doğrultusunda jüri tarafından yüksek not alarak finale adını yazdırdı.

63. Rose d’Or Ödülleri Londra’da Düzenlenecek

Bu yıl 63.’sü düzenlenen Rose d’Or Ödülleri, 2 Aralık 2024 tarihinde Londra’daki King’s Place’te gerçekleştirilecek. Törende, televizyon dünyasının en başarılı yapımları ve yaratıcı ekipleri ödüllendirilecek. Yabani, “En İyi Dizi” ödülü için diğer beş finalistle yarışacak. Türkiye’den böyle bir yapımın uluslararası bir platformda aday gösterilmesi, Türk dizilerinin global düzeydeki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Diziye Uluslararası İlgi

Yabani, sadece Türkiye’de değil, uluslararası televizyon izleyicileri arasında da büyük bir ilgi görüyor. Dizinin, güçlü karakterleri ve duygusal derinliği, izleyicilerden tam not aldı. Özellikle Brezilya, İngiltere ve Güney Afrika gibi ülkelerde dikkat çeken yapım, Türk dizilerinin global etkisini artırmada önemli bir rol oynuyor.

Dizinin Mesajı ve Beklentiler

Dizinin yapım ekibi, bu başarının Türk televizyon endüstrisinin uluslararası sahnede daha fazla tanınmasına olanak tanıyacağına inanıyor. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen Yabani, sadece eğlence değil, aynı zamanda evrensel değerleri ve duyguları da aktarmayı hedefliyor.