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Uyuz hastalığına dikkat!
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Sağlık - - Editör: Tuğçe Gürel

Uyuz hastalığına dikkat!

Bir deri rahatsızlığı olan ve yoğun kaşıntılara sebep olan uyuz vakalarında görülen artış uzmanları harekete geçirdi.

Bir deri rahatsızlığı olan ve yoğun kaşıntılara sebep olan uyuz vakalarında görülen artış uzmanları harekete geçirdi.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıllara oranla hastanelere yapılan 'uyuz vakası' başvurularında büyük artış gözlemlendi. Hastalığın salgın haline dönüştüğünü belirten uzmanlar, yapılması gerekenler konusunda vatandaşları uyardı. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, "Uyuz şikayetiyle polikliniklere başvuruda çok fazla artış var" dedi.

Çalıkoğlu, "Uyuz şikayetiyle polikliniklere başvuruda çok fazla artış var. Dermatoloji uzmanları bizi arayarak, 'Eskisine göre çok fazla uyuz vakası geliyor. Tedaviye de çok dirençliler' diyorlar. Uyuza parazitler yol açıyor. Parazitler deriye bulaştıktan 2-3 hafta sonra şiddetli kaşıntıya neden oluyor. Bu kaşıntının en önemli özelliği gece artış göstermesi, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenmesidir" dedi.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise hastalıktaki beklenmedik artış dolayısıyla ilaç sıkıntısı yaşandığını söyledi. Gerekli birçok ilacın piyasada olmadığını belirten Sarıalioğlu, "İlaç tedavide tek başına çözüm değil. Kökünü kurutmak gerekiyor. Bunun da başlıca şartı, hijyen. Hasta iyileşse bile, evdeki yorgan, giysi ve benzeri şeyler kaynar suyla yıkanmazsa uyuz ortadan kalkmaz" dedi.


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