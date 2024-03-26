Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı arasındaki 10 yıllık evlilikleri, 2014 yılından bu yana devam eden birlikteliklerini bugün tek celsede sona erdirdi. Boşanma sürecinin ardından Buse Terim, sessizliğini bozarak ilk açıklamasını yaptı. Terim, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası için bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı ve evliliği resmen sonlandırıldı. Magazin dünyasında yankı uyandıran bu gelişmenin ardından Buse Terim, sosyal medya hesabından konuyla ilgili detaylı bir açıklama yayınladı.

"Ailemizin birlikte alınmış kararıyla, evliliğimizin sonlandırılmasına karar verdik. Aramızdaki uzlaşmazlıkların artık çözülemez boyuta ulaştığını gördük ve bu kararı aldık. Bu süreçte, evliliğimizin meyvesi olan kızlarımızın hakları ve mahremiyeti bizim için her zaman öncelik olacaktır. Zorlu bir dönemde olduğumuzun farkındayız ve ailemizin özellikle de çocuklarımızın gizliliğine saygı duyacağınızı umuyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz" şeklindeki açıklamada Terim, duygularını paylaştı.

Öte yandan, Bahçekapılı ve Terim çiftinin adı daha önce Seçil Erzan davasında da geçmişti. Buse Terim, vadeli hesabında bulunan 190 bin doları sanık Erzan'a aktardığını belirtmiş, Volkan Bahçekapılı ise duruşmada "190 bin doları tek seferde verdim. Seçil Erzan şube müdürü olmasaydı, sokaktan geçen biri olsaydı bu parayı vermezdim. Şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı. Bu olay da boşanma sürecinin gündemine gelmişti.