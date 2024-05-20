Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu İçin Tutuklama Kararı Talep Etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. UCM Başsavcısı, Netanyahu'nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda cezai sorumluluk taşıdığına dair makul gerekçeler bulunduğunu belirtti.

Başsavcı, Netanyahu ve Gallant'ın Gazze Şeridi'nde yürütülen askeri operasyonlar sırasında sivillere yönelik saldırılardan sorumlu olduklarını öne sürdü. Özellikle sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen hava saldırıları ve topçu ateşinin, savaş hukukuna aykırı olduğu ve ciddi insan hakları ihlallerine neden olduğu vurgulandı. Bu suçlamalar kapsamında, masum sivillerin ölümüne, yaralanmasına ve büyük çapta maddi hasara yol açıldığı belirtildi.

Mahkeme savcısı, aynı zamanda, 7 Ekim'de İsrail'de düzenlenen saldırılarda rol oynadıkları iddiasıyla Hamas'ın önde gelen üç üyesi hakkında da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. Bu isimler arasında Hamas'ın askeri kanadının üst düzey yetkililerinin bulunduğu ve bu kişilerin İsrail'e yönelik roket saldırılarının planlanması ve yürütülmesinde doğrudan rol aldıkları iddia edildi.

Savcı, her iki tarafın da uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinden dolayı hesap vermesi gerektiğini belirtti. UCM'nin bu tutuklama emirlerini çıkarma talebi, uluslararası toplumun savaş suçlarına karşı duyarlılığını ve bu tür eylemlerin cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan bir adım olarak değerlendiriliyor.

İsrail hükümeti ise bu suçlamaları reddederek, UCM'nin yetkisini tanımadığını ve Netanyahu ile Gallant'ın uluslararası hukuka uygun davrandığını savundu. İsrail'in resmi açıklamasında, UCM'nin siyasi saiklerle hareket ettiği ve bu kararın adaleti yansıtmadığı ifade edildi.

Hamas ise iddiaları reddederek, direniş mücadelesi verdiklerini ve İsrail'in işgaline karşı meşru savunma haklarını kullandıklarını belirtti. Hamas yetkilileri, UCM'nin İsrail'in saldırgan politikalarını görmezden geldiğini ve Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı sessiz kaldığını öne sürdü.

UCM'nin bu kararı, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Birçok insan hakları örgütü, UCM'nin savaş suçlarına karşı kararlı duruşunu desteklerken, bazı devletler ise UCM'nin bağımsızlığını ve tarafsızlığını sorguladı.