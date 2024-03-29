Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağlayacağı F-16 savaş uçaklarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'ya verilecek olan bu uçakların üçüncü ülkelerin havaalanlarında bulunmaları durumunda meşru hedef olacağını belirtti. Ayrıca, Rusya'nın terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı ve çatışma alanında F-16'ları yok edeceklerini ifade etti.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın ordu havacılık eğitim merkezini ziyareti sırasında Ukrayna'ya verilecek olan F-16'lar hakkında açıklamalarda bulundu. Çatışma alanında bu uçakların varlığının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulayan Putin, terörle mücadelede başarılı olduklarını ve bu uçakları da yok edeceklerini belirtti.

Ayrıca, Putin, Rusya'nın NATO ile savaşmayı planladığı iddialarını saçma bulduğunu ve Baltık ülkeleri ve Polonya'ya saldırma ihtimalinin de saçmalık olduğunu ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın çok etnik ve çok dinli bir ülke olduğunu vurgulayarak, diğer dinlere mensup insanlara saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Putin'in açıklamaları, Ukrayna krizindeki gerilimin arttığı bir dönemde önemli bir yer tutuyor ve bölgedeki siyasi dengeleri etkileyebilecek nitelikte. Özellikle, Ukrayna'ya sağlanacak olan askeri destek konusunda Rusya'nın kararlı tutumu dikkat çekiyor.

