Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, Yörünge Altı Araştırma Uçuşuna Hazırlanıyor

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, bugün yörünge altı araştırma uçuşunu gerçekleştirecek. Atasever, Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor. Bu tarihi uçuş, Türkiye'nin uzay araştırmaları alanındaki ikinci büyük adımını temsil ediyor.

Atasever'in yer aldığı 6 kişilik "Galactic 07" ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan ise bir özel astronot bulunacak. Ayrıca uçuşu yönetecek iki pilot da ekibin bir parçası olacak. Uçuşun toplam süresi yaklaşık 1 saat 10 dakika olarak planlanıyor. Bu süre zarfında "VSS Unity" taşıyıcı uçakla yaklaşık 45 bin feet yüksekliğe çıkarılacak, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşacak.

Atasever, bu uçuş sırasında mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirecek. Yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında bu deneylerin tamamlanması bekleniyor. Bilimsel görev kapsamında radyasyon analizinden insülin kalemi testine kadar çeşitli deneyler yürütülecek.

Atasever'in üzerindeki astronot tulumu, bilimsel deneyler için özel olarak revize edildi. "BEACON" isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında, Atasever uçuş boyunca kafasına yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını takacak. Bu cihaz sayesinde beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelenecek. Deneyin bir diğer amacı da, dünyayı uzaktan görmenin yaratacağı psikolojik değişim ve dönüşümleri incelemek olacak.

"IvmeRad Radyasyon Dozimetresi" deneyi ile ne kadar radyasyona maruz kalındığı ölçülecek. Bu deney, gelecekte uzay istasyonlarına gidecek astronotların anlık radyasyon maruziyeti hakkında önemli bilgiler sağlayacak. Ayrıca, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortaklaşa gerçekleştirdiği "Uzayda İnsülin Kalemi Testi" de yapılacak. Bu testte, özel kutu içine yerleştirilmiş iki farklı insülin kalemi uzaya taşınarak doz aktarım verimliliği incelenecek. Bu deney, diyabetli bireylerin gelecekte uzay istasyonlarında tedavi edilebilmesi için ilk adım olacak.

"Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi" deneyinde ise Atasever'den toplanan biyolojik örnekler analiz edilecek. Bu örneklerde bulunan hücre dışı veziküller, özel geliştirilmiş mikro akışkan çip aracılığıyla izole edilecek. Böylece gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak.

Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın misyonunda gerçekleştirilen MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de bu görevde yeniden uygulanacak. Bu deneyler, uzayda insan fizyolojisi ve biyolojisi üzerine önemli veriler sağlayacak.

Atasever'in gerçekleştireceği bu uçuş, Türkiye'nin uzay araştırmaları ve bilimsel çalışmalardaki kapasitesini artırma yolunda atılmış büyük bir adım olacak. Uzayda gerçekleştirilecek bu tür bilimsel çalışmalar, Türkiye'nin uluslararası uzay ajansları ile işbirliklerini güçlendirecek ve gelecekte daha büyük misyonlara kapı açacak.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in bugün gerçekleştireceği bu tarihi uçuş, ülkemizin uzay araştırmaları tarihine altın harflerle kazınacak ve gelecekteki astronotlar için bir ilham kaynağı olacak.