Türkiye’nin Geleceği Gençlerin Elinde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar Programı’nda gençlere seslendi. Türkiye’nin her alanda ilerleme kaydettiğini vurgulayan Erdoğan, geleceğin genç nesillerin başarısıyla şekilleneceğini belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, gençlerin ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynayacağına inandığını ifade etti.

"Gençler, Geleceğimiz Sizsiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, devletin koruması altındaki çocukların Türkiye’nin geleceğinde önemli roller üstleneceğini belirterek şu sözleri kullandı:

"Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz sizleri en güçlü, en donanımlı şekilde yetiştirmek için her türlü desteği sunacaktır. Hayatın zorlukları karşısında hiçbirinizi yalnız bırakmayacağız. Gelecekte sizleri bilim insanı, doktor, mühendis, sanatçı ya da farklı mesleklerde ülkemize hizmet ederken görmek istiyoruz."

Erdoğan, gençlerin sadece eğitim alanında değil, ülkenin her köşesinde önemli görevler üstleneceğini ve Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacağını söyledi.

Türkiye Yüzyılı ve Gençlerin Rolü

Türkiye’nin geleceğini gençlerin bilgi ve yetenekleriyle şekillendireceğini belirten Erdoğan, “Türkiye her alanda daha iyi seviyelere ulaşacak. Türkiye Yüzyılı, siz gençlerin yüzyılı olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı, ülkenin büyümesi ve kalkınmasında gençlerin aktif katılımının şart olduğunu vurgularken, devletin gençleri en iyi şartlarda eğitmek için gereken tüm adımları attığını söyledi.

Erdoğan, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, çağın gerekliliklerine uygun yetkinlikler kazanan bir gençliğin, Türkiye’yi daha güçlü bir noktaya taşıyacağını belirtti.

Gazze ve Suriye Mesajı

Konuşmasında sadece Türkiye’nin değil, gönül coğrafyasındaki kardeşlerin de unutulmadığını vurgulayan Erdoğan, Gazze ve Suriye’de yaşanan acılara değindi.

"Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, özellikle Gazze ve Suriye’de zorluk içinde yaşayanlara buradan sevgilerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Onların yanındayız ve desteğimizi sürdüreceğiz."

Devletin Gençlere Destek Sözü

Erdoğan, gençlerin eğitim, istihdam ve sosyal destekler konusunda devletin her zaman yanlarında olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Devlet olarak sizlerin en iyi şartlarda yetişmesi için her türlü imkânı sunmaya devam edeceğiz. Sizler, ülkemizin geleceğini inşa edeceksiniz. Hepinizin gözlerinden öpüyor, başarılarla dolu bir hayat diliyorum."

Türkiye’nin yeni yüzyıl vizyonunda gençlerin bilim, sanat, teknoloji ve farklı alanlarda ülkenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin her alanda daha etkin olmasını teşvik edeceklerini söyledi.

Türkiye’nin Geleceği İçin Büyük Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii, eğitim, sağlık ve ekonomi alanında büyük yatırımlar yaptığını ve bu yatırımların gençlere daha iyi bir gelecek sunmayı amaçladığını ifade etti.

"Türkiye, büyük projelerle her geçen gün daha ileriye gidiyor. Eğitim, teknoloji, savunma ve ekonomi alanlarında büyük adımlar atıyoruz. Bu ülkenin gerçek sahipleri gençlerdir ve sizlerin katkısıyla Türkiye daha güçlü bir noktaya ulaşacaktır."