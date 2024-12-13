Türkiye’nin Barış Vizyonu ve Dijital Dönüşüm Hedefleri: Yapay Zekadan Çok Boyutlu Diplomasilere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Stratcom Summit 2024’e gönderdiği mesajında, Türkiye’nin uluslararası arenada güçlü bir aktör olarak barış ve istikrarın sağlanmasındaki kararlılığını vurguladı. Erdoğan, aynı zamanda dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin sunduğu fırsatlarla oluşan risklere dikkat çekerek, Türkiye’nin bu alandaki stratejik hedeflerini dile getirdi.

Barış ve Çok Boyutlu Diplomasi

Erdoğan, Türkiye’nin, bölgesinde ve dünyada barışın tesisine yönelik girişimci, çözüm odaklı ve insani değerleri merkeze alan bir dış politika izlediğini belirtti. "Karabağ’dan Balkanlar’a, Suriye’den Ukrayna’ya, coğrafyamızın her köşesinde barış ve istikrarın sağlanması için çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye’nin üstlendiği sorumlulukların uluslararası arenadaki önemine dikkat çekti.

Bu bağlamda Erdoğan, Türkiye’nin dış politikasının yalnızca siyasi bir yaklaşımdan ibaret olmadığını, insani yardımlarla desteklenen bir barış stratejisine dönüştüğünü vurguladı. İsrail’in Filistin’deki eylemleriyle ilgili dünyaya gerçeklerin ulaştırılmasında Türk medya organlarının üstlendiği rolün de bu stratejinin somut bir yansıması olduğunu söyledi.

Türkiye İletişim Modeli: Hak Odaklı Bir Strateji

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İletişim Modeli’nin barış ve adalet anlayışıyla şekillendiğini belirtti. "Güçlünün değil, haklının sesini duyuran bir model oluşturduk" diyen Erdoğan, bu modelin ekonomiden sanata, teknolojiden eğitime kadar geniş bir alanı kapsadığını ifade etti. TRT, Anadolu Ajansı ve İletişim Başkanlığı gibi kuruluşların bu modelin uygulanmasında kilit rol oynadığını vurguladı.

Bu modelin, özellikle İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırıları dünya gündemine taşımakta önemli bir işlev üstlendiğini belirten Erdoğan, hakikatin yayılmasında fedakar medya çalışanlarının çabalarını takdirle andı.

Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm

Erdoğan, dijitalleşmenin ve yapay zekanın sunduğu fırsatların yanı sıra yarattığı risklere de değindi. Yapay zekanın dezenformasyonun yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çeken Erdoğan, bu teknolojilerin insan haklarını ve ahlaki değerleri gözeten bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bu doğrultuda, genç teknoloji uzmanları ve girişimciler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ve Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz kapsamında eğitim ve teknolojiye yönelik yeni programlar hayata geçiriyoruz" diyen Erdoğan, dijital dönüşümün toplum üzerindeki etkilerini analiz ederek, adalet ve etik odaklı bir yaklaşım geliştirdiklerini ifade etti.

Türkiye’nin Küresel Rolü

Erdoğan, Türkiye’nin barış ve istikrar odaklı yaklaşımını sadece bölgesel düzeyde değil, küresel ölçekte de sürdürdüğünü belirtti. "Kıtaların ve kültürlerin birleştiği İstanbul’dan tüm dünyaya barış mesajları veriyoruz" diyen Erdoğan, Türkiye’nin, ekonomik, sosyal ve diplomatik alanlarda bir kutup başı haline geldiğini söyledi.