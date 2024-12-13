Türkiye ve ABD’nin Ortak Gündemi: Suriye’de İstikrar ve Bölgesel Barış Hedefleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki öncelikleri üzerinde büyük ölçüde mutabık olduğunu vurguladı. Fidan, iki ülkenin Suriye’de istikrarın sağlanması, terörle mücadele ve insani yardımlar gibi konularda ortak bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Toplantıda ayrıca Gazze’deki insani kriz ve ateşkes ihtiyacı da ele alındı.

Suriye’de Ortak Hedefler

Hakan Fidan, Suriye’de istikrarın sağlanmasının Türkiye’nin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Türkiye’nin, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin bölgede güç kazanmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade eden Fidan, Suriye’deki mevcut durumun uzun vadeli çözüm gerektirdiğine dikkat çekti.

“Suriye’nin geleceği için ABD ile büyük ölçüde mutabıkız” diyen Fidan, iki ülkenin bölgedeki rolünün ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Suriye halkının huzurlu bir geleceğe kavuşması için her türlü insani yardımın devam edeceğini belirtti.

Gazze’de Barış ve Ateşkes Çağrısı

Toplantıda Gazze’deki insani kriz ve İsrail-Filistin çatışması da masaya yatırıldı. Hakan Fidan, Gazze’de bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini dile getirirken, bu konuda ABD ile ortak bir anlayışa sahip olduklarını ifade etti. Fidan, Türkiye’nin bölgede barışı destekleyen girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Antony Blinken ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşmeler sırasında gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Blinken, ABD’nin Suriye halkının geleceğini Beşşar Esed rejiminin baskısından kurtarmak için çalışmaya devam edeceğini ve Gazze’de insani yardımların artırılması gerektiğini belirtti.

Terörle Mücadelede Ortak Duruş

Fidan ve Blinken, Suriye’de DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin bölgedeki varlığına karşı alınacak önlemler üzerinde durdu. Fidan, Türkiye’nin sınır güvenliği ve bölgesel istikrar açısından bu örgütlerin tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Blinken da ABD’nin terörle mücadelede Türkiye ile iş birliğini sürdüreceğini belirtti.

Türkiye ve ABD’nin Rolü

Toplantıda iki ülkenin Suriye’nin geleceği üzerindeki etkisi ve rolleri de tartışıldı. Türkiye’nin, bölgedeki insani yardım ve diplomatik çabalarının önemine dikkat çeken Fidan, ABD ile iş birliğinin sadece bölgesel değil, küresel barışa katkı sağladığını ifade etti.

Sonuç: Barış İçin Ortak Adımlar

Hakan Fidan ve Antony Blinken’in ortak açıklamaları, Türkiye ve ABD’nin Suriye ve Gazze gibi bölgelerde barışın ve istikrarın sağlanması için ortak bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor. İki ülke, hem insani yardımlar hem de terörle mücadelede ortak adımlar atmaya devam ederken, bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi için daha fazla iş birliği hedefliyor.