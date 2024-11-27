Türkiye Siber Güvenlikte Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor, Siber Savunma Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin dijital güvenliğini artırmak amacıyla kurulması planlanan Siber Savunma Başkanlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, başkanlığın kurulması için gerekli olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin hazır olduğunu ancak sürecin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) takvimine bağlı olduğunu belirtti.

Siber Güvenlikte Stratejik Adım

AK Parti TBMM grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Yılmaz, Siber Savunma Başkanlığı'nın kurulmasına yönelik hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Bu adımın, Türkiye’nin dijital altyapısını ve kritik sistemlerini koruma çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Meclisimizin yoğun bir gündemi var. Uygun bir takvimde bu konuyu ele almayı planlıyoruz," dedi.

Siber Tehditlere Karşı Güçlü Savunma

Yılmaz, dijital dünyanın hızla genişlemesiyle birlikte artan siber tehditlerin, ülkelerin güvenlik stratejilerinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Siber Savunma Başkanlığı'nın, Türkiye'nin bu tehditlere karşı daha etkin bir şekilde mücadele etmesini sağlayacak bir yapı olacağını ifade etti. Ayrıca, bu başkanlık sayesinde hem kamu hem de özel sektördeki kritik dijital altyapının korunmasının amaçlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Süreci

Başkanlığın resmi olarak faaliyete geçebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerektiğini belirten Yılmaz, meclis takviminin bu süreçte belirleyici olacağını vurguladı. “Hazırlıklarımız olgunlaştı ancak meclisin gündemi oldukça yoğun. Bu nedenle uygun bir zamanda adım atacağız,” diye ekledi.

Türkiye’nin Siber Güvenlik Vizyonu

Türkiye, son yıllarda siber güvenlik alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Milli güvenliği ilgilendiren alanlarda yerli ve milli teknolojiler geliştirme politikası doğrultusunda, siber savunma da öncelikli bir alan haline geldi. Yılmaz, Siber Savunma Başkanlığı'nın, Türkiye’nin bu alandaki kapasitelerini artıracağını ve daha güçlü bir savunma mekanizması oluşturacağını belirtti.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği içinde hayata geçirilmesi planlanan başkanlık, Türkiye’nin ulusal siber güvenlik stratejisi için de kritik bir yapı taşı olacak. Başkanlığın, siber saldırıları önlemenin yanı sıra saldırılara hızlı ve etkin müdahale için gerekli koordinasyonu sağlayacağı ifade ediliyor.

Gelecekteki Hedefler

Siber Savunma Başkanlığı’nın kurulmasıyla birlikte, siber güvenlik alanında uzman kadroların artırılması, yerli ve milli yazılımların geliştirilmesi ve uluslararası iş birliği ağlarının genişletilmesi gibi hedefler de gündemde. Ayrıca, bireylerin ve kurumların dijital farkındalık düzeyini artıracak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Yılmaz, "Dijital altyapımızı ve kritik sistemlerimizi koruyacak bir yapının kurulması, Türkiye’nin gelecekteki güvenlik stratejileri açısından vazgeçilmezdir. Bu, sadece bir güvenlik adımı değil, aynı zamanda dijital bağımsızlık hamlesidir," diyerek sürecin önemini vurguladı.