Türkiye Enerji Üretiminde Tarihi Rekorlar Kırıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ağustos ayında petrol ve doğal gaz üretiminde tarihi rekorlara imza attı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, hem petrol hem de doğal gazda bugüne kadar ulaşılan en yüksek günlük üretim seviyelerine ulaştı. Bu başarı, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

Petrol Üretiminde Tarihi Zirve

Türkiye, 17 Ağustos 2024 tarihinde ham petrol üretiminde tarihi bir zirveye ulaştı. Günlük petrol üretimi 107 bin 621 varil olarak kaydedildi. Bu üretimin büyük bir kısmı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirildi. Bakan Bayraktar, bu başarının Türkiye’nin 2024 yılı için belirlediği petrol üretimini artırma hedefinin bir parçası olduğunu belirtti. Bayraktar, “2024’ü petrolde ve doğal gazda üretimi artırma yılı olarak ilan ettik. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Gabar Dağı’ndaki kuyulardan elde edilen üretim, bu başarıda önemli bir paya sahip oldu. 17 Ağustos’ta, Gabar Dağı’ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik petrol üretimi gerçekleştirildi. Bu rakam, Türkiye’nin yerli enerji kaynaklarını ne kadar etkin bir şekilde değerlendirdiğini gösteriyor.

Doğal Gaz Üretiminde Rekor Seviyeler

Petrol üretimindeki başarının yanı sıra, Türkiye doğal gaz üretiminde de önemli bir rekor kırdı. 15 Ağustos’ta günlük doğal gaz üretimi 7 milyon 609 bin 427 metreküpe ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu üretimde de aslan payı, TPAO’nun oldu. TPAO, aynı gün 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi gerçekleştirdi.

Özellikle Karadeniz’de bulunan Sakarya Gaz Sahası’ndan elde edilen üretim, Türkiye’nin doğal gazdaki başarısında kritik bir rol oynuyor. 15 Ağustos’ta Sakarya Gaz Sahası’ndan çıkarılan doğal gaz miktarı, 6 milyon 146 bin 886 metreküp olarak kaydedildi. Bu, Türkiye’nin doğal gaz üretimindeki başarısının somut bir göstergesi.

Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltma Yolunda İlerleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki bu başarılarının, ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda attığı adımların bir sonucu olduğunu vurguladı. Bayraktar, “Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyor” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin kendi gemileri, mühendisleri ve imkanlarıyla enerjide bağımsızlık yolunda önemli adımlar attığını belirtti.

Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, Türkiye’nin hem kara hem de denizlerde, yurt içinde ve yurt dışında yeni sondajlar ve keşiflerle üretimini daha da artırma hedefinde olduğunu ifade eden Bayraktar, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri ve Enerji Stratejisi

Türkiye’nin enerji üretiminde gösterdiği bu başarılar, ülkenin gelecek hedefleri ve enerji stratejisi açısından büyük önem taşıyor. 2024 yılı, Türkiye için enerji üretimini artırma yılı olarak belirlenmişti ve bu hedef doğrultusunda atılan adımlar, ülkenin enerji bağımsızlığına yönelik ilerlemesini hızlandırıyor. Türkiye, petrol ve doğal gaz üretimini artırarak, enerjide dışa bağımlılığı azaltma konusunda önemli bir mesafe kat etmiş durumda.

Bakanlık, gelecekte de yeni sondajlar ve keşiflerle üretimi daha da artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin enerji üretiminde daha fazla yerli kaynağa dayalı, sürdürülebilir bir strateji izleyeceği öngörülüyor. Hem kara hem de denizlerde yapılan çalışmalar, Türkiye’nin enerjide kendine yeten bir ülke olma hedefine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlediğini gösteriyor.