Türk sinemasının efsanevi ismi, yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu, 88 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türker İnanoğlu'nun vefatını kamuoyuna duyurarak sanat dünyasının büyük bir değerini kaybettiğimizi belirtti.

Koca, "Sanat dünyamızın önde gelen isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, ani rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Türk sinemasına büyük katkıları olan bu değerli insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Türker İnanoğlu, 1964 yılında Filiz Akın ile yaptığı evliliğinden oyuncu İlker İnanoğlu'nun ve 1975'te Gülşen Bubikoğlu ile olan evliliğinden Zeynep İnanoğlu Özdemir'in babasıydı. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in de kayınpederi olan İnanoğlu'nun vefatı Türk sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

Cüneyt Özdemir, "Ülkemizin saygın sanatçılarından aile büyüğümüz Türker İnanoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı. Cenaze töreni Perşembe günü yapılacak. Bu büyük kayıp için acımız tarifsiz. Başımız sağ olsun." dedi.

18 Mayıs 1936'da doğan Türker İnanoğlu, 1957'de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken sinema sektörüne adım attı. 1960 yılında "Bir Kızı Sevdim" filmiyle yönetmenlik kariyerine başlayan İnanoğlu, o yıl Erler Film adlı yapım şirketini kurarak Yeşilçam'a birçok unutulmaz eser kazandırdı.

1979'da Ulusal Video şirketini, 1985 yılında ise televizyon stüdyosu kurarak medya sektöründeki etkisini genişleten İnanoğlu, aynı zamanda Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemalarının sahibi olmanın yanı sıra 2005 yılında açılan TİM Show Center'ın da kurucusuydu. Türk sinemasının bu dev ismi, eserleri ve emekleriyle daima hatırlanacak.