Türk sinemasının efsanevi isimlerinden, "Kara Murat" ve "Malkoçoğlu" gibi 250'den fazla filmde imparator, rahip, kral gibi önemli roller üstlenen deneyimli oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında, yaşlılığa bağlı sebeplerle İstanbul'daki evinde vefat etti. Yıldızoğlu'nun ölümü, sanat ve kültür dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir sosyal medya paylaşımıyla Yıldızoğlu için taziyelerini ileterek, "Türk sinemasının değerli bir ustasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Olağanüstü bir sanatçı ve sinemamızın duayeni olan Kayhan Yıldızoğlu, her zaman kalbimizde özel bir yere sahip olacak. Değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Yıldızoğlu, hayatının son dönemlerinde yapmış olduğu bir röportajda, "Beni seven ve sevmeyen herkese kalpten sevgilerimi gönderiyorum. Hayatım boyunca, sokakta, mağazada, alışverişte ve iş hayatımda, halkımdan, çalışma arkadaşlarımdan ve yönetmenlerimden büyük sevgi gördüm. Hiçbiri kalbimi kırmadı; ne verirsen onu alırsın, ne ekersen onu biçersin. Ben de yanlışlar yapmadım, hep efendilikle davrandım ve herkese sevgi ve saygı gösterdim. Bu sayede sevginin karşılığını aldım." demişti.

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni, 11 Mart'ta yapılacak. Türk sinemasının bu büyük kaybı, sevenleri ve sanat dünyası tarafından derin bir üzüntüyle karşılanıyor.