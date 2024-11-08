Erdoğan’dan Trump’a Mesaj: “Vaatler Yerine Getirilmeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle bir araya gelerek, bölgesel ve küresel meseleler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ABD’deki başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Donald Trump’ın vaatlerini yerine getirmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin detaylarını paylaşan Erdoğan, FETÖ ile mücadele ve İsrail-Filistin krizine dair güçlü mesajlar verdi.

Kırgızistan Ziyareti ve Stratejik Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ülkeler arası ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Türk-Kırgız ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini ifade eden Erdoğan, Türk-Kırgız Dostluk Hastanesi’nin açılışını yaptığını ve bu hastaneye kendi isminin verilmesinden duyduğu onuru dile getirdi. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde ortak Türk alfabesi çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Macaristan ve Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi

Macaristan’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde savunma, enerji, gıda güvenliği ve göç yönetimi gibi konulara odaklandıklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu alanlardaki işbirliğine verdiği önemi vurguladı. Ayrıca, Avrupa’daki stratejik ortaklıkların artırılması gerektiğini söyledi.

ABD Seçimleri ve Trump Değerlendirmesi

Erdoğan, Donald Trump’ın başkanlık adaylığına dair, “Başarılı bir mücadele örneği sergiliyor,” ifadelerini kullanarak, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Trump’ın İsrail’e yönelik vaatlerini hatırlatarak, “Trump’ın İsrail’e ‘dur’ demesi ve çatışmaların sonlandırılması yönündeki vaatlerini yerine getirmesini bekliyoruz,” dedi. Erdoğan, bölgesel krizlerin çözülmesi konusunda Trump’ın yeniden seçilmesi halinde olumlu adımlar atılmasını umduklarını ifade etti.

FETÖ ile Mücadelede Yeni Adımlar

Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin yurt dışında da kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Kırgızistan’daki FETÖ bağlantılı okulların Maarif Vakfı’na devredilmesinin önemli bir adım olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu mücadele, tüm alanlarda ve ülkelerde devam edecek,” dedi.

Gazze ve İsrail’e Karşı Sert Duruş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgal ve saldırılarına karşı Türkiye’nin duruşunun net olduğunu vurguladı. Gazze’de yaşanan insani trajediye dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye, Filistin topraklarında yaşanan zulme karşı her zaman kararlı bir şekilde durmaya devam edecektir,” dedi. İsrail’in uluslararası hukuka uygun hareket etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bu konuda dünya genelinde farkındalık yaratmaya devam edeceğini ifade etti.

Sonuç: Stratejik İlişkiler ve Kararlı Mesajlar

Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelerdeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. ABD seçimleri, FETÖ ile mücadele, İsrail-Filistin meselesi ve stratejik ortaklıklar gibi konulardaki duruşuyla Türkiye’nin aktif bir dış politika izlediği mesajını verdi.