Bakan Yerlikaya: “Şehrin Eminleri Terör Yandaşı Olamaz”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, terör örgütüyle bağlantısı gerekçesiyle tutuklanıp görevden alınmasının ardından sert açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa’da gerçekleşen güvenlik toplantısında konuşan Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ve terörle ilişkili tüm kişi ve gruplarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yerlikaya, “Bir taraftan sureti haktan görünüp, diğer taraftan terör örgütleriyle bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz,” diyerek Ahmet Özer hakkında eleştirilerde bulundu.

Bakan, terörün toplumun birlik ve beraberliğine zarar verdiğini belirtirken, terörle mücadelenin sadece dağlardaki teröristlerle değil, terör örgütlerini destekleyen unsurlarla da devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin milli iradesine sahip çıkacak ve teröre hiçbir şekilde taviz vermeyecek bir duruş sergilediğini ifade eden Yerlikaya, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sahibi aziz milletimizdir. Bu devlet, teröre hiçbir şekilde geçit vermez,” dedi.

“Terör, Birliğimize Pusu Kurmak İsteyen Bir Zehirdir”

Yerlikaya, toplantıda yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin ülkenin kardeşliğine zarar vermeyi hedeflediğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. “Terör, kardeşliğimize pusu kurmak isteyen bir zehirdir, panzehiri ise hukuk ve milli iradedir,” diyen Bakan, teröre karşı mücadelenin toplumun tüm kesimleri tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin köklü devlet geleneğiyle bu mücadelede güçlü bir duruş sergilediğini hatırlatan Yerlikaya, “Burada bir kez daha haykırıyoruz: Teröre taviz yok, kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok,” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin demokrasiye, hukuka ve milli iradeye bağlı bir ülke olduğunu belirtirken, devletin her zaman milletin yanında olduğunu söyledi. Hukukun, teröre ve terör yandaşlarına karşı her zaman "dur" dediğini ifade ederek, “Devletimizin her kararı milletimizin iradesiyle alınır ve terörle mücadelenin siyaseti yoktur,” dedi.

“Belediye Kanunu, Terörle Mücadelede Kesin Hükümler İçeriyor”

Ahmet Özer’in görevden alınmasıyla ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nu referans gösteren Yerlikaya, yasal sürecin nasıl işlediğine dair bilgiler verdi. “Belediye Kanunu’nun 45. maddesi çok açıktır. Terör örgütleriyle ilişkisi tespit edilen belediye başkanları, meclis üyeleri veya personeller, İçişleri Bakanı veya vali tarafından görevden uzaklaştırılabilir,” diyerek hukuki sürece açıklık getirdi. Yerlikaya, bu yasal yetkinin, teröre karşı alınan önlemler çerçevesinde önemli olduğunu belirtti.

“Hangi Partiden Olursa Olsun, Milli Duruşu Olan Başımızın Üzerindedir”

Türkiye’nin terörle mücadelesinin sadece dağlardaki silahlı unsurlarla sınırlı olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine dolaylı veya doğrudan destek veren her türlü yapıyla da mücadele edildiğini söyledi. “Hangi partiden olursa olsun, terörle mesafesini net bir şekilde ortaya koyan belediye başkanlarımız bizim için değerlidir,” diyerek, terörle mücadelede partiler üstü bir yaklaşımın önemine vurgu yaptı. Hukukun üstünlüğünün herkes için geçerli olduğunu belirten Bakan, “Kimsenin siyasi kimliği bu mücadelede ayrıcalık sağlamaz,” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Sahibi Aziz Milletimizdir”

Son olarak Türkiye'nin köklü devlet yapısını ve millet iradesinin önemini hatırlatan Yerlikaya, “Türkiye Cumhuriyeti, 2 bin 200 yıllık devlet geleneğine sahiptir ve milletimizin iradesi bu devletin en büyük koruyucusudur,” dedi. Terörle mücadelede devletin ve hukukun her zaman yan yana duracağını belirten Yerlikaya, “Eğer birilerinin pusulası terörü göstermeye kalkarsa hukuk buna ‘dur’ der, milletin vicdanı buna ‘dur’ der. Terörle sadece mücadele edilir, terörün siyaseti olmaz,” diyerek sözlerini noktaladı.