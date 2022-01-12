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Suya limon katmak zayıflatmaz
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Sağlık - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Suya limon katmak zayıflatmaz

Sağlıklı beslenme uğruna insanların yanlış bilgilerle yönlendirildiğine işaret eden uzmanlar, doğru olarak bilinen yanlışlara dikkat çekiyor.

kilo

Sağlıklı beslenme uğruna insanların yanlış bilgilerle yönlendirildiğine işaret eden uzmanlar, doğru olarak bilinen yanlışlara dikkat çekiyor.

peynir
Aşırı kilo almak, kalp-damar rahatsızlıklarından diyabete varıncaya kadar birçok hastalığa sebep oluyor. Beslenme uzmanı ve diyetisyen Pınar Demirkaya, bu açıdan uygun beslenme tavsiyelerinde bulunurken, doğru bilinen yanlışları sıralayarak " Suya limano katmak zayıflatmaz, ekmek tek başına kilo aldırmaz" şeklinde tespitlerde bulunuyor.

ekmek
Pandemi dönemi sebebiyle evde kalınan günlerden hem hareket eksikliği yaşanıyor hemde sıkıntıdan daha fazla besin tüketiliyor. Bunların yanına sağlıksız beslenme ekleninnce kilo artışı da dolayısıyla kaçınılmaz hale dönüşüyor. Böylelikle bağışıklık düşebiliyor. Koronavirüs ve mevsimsel gribin yanı sıra kalp-damar rahatsızlıkları ile dayebet gibi bir çok rahatsızlığa kapı aralanabiliyor. Bağışıklığı güçlendirerek zayıflamanın mümkün olduğunu söyleyen Beslenme uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, yapılacak diyetin kişiye özel olması gerektiğini vurluyor. Her diyetin herkese uymayacağını, kalori hesabı yapmadan da zayıflanabileceeğini ifade eden Demirkaya, uygun beslenme tavsiyelerinde bulunuyor ve diyette doğru bilinen yanlışları sıralıyor.

cipura-tarifi
BALIK DEPRESYONA İYİ GELİYOR

Kış mevsiminde güneş ışığından en az ölçzüde faydalanıyoruz. Ancak az güneş ışığı, depresyon riskini artıran faktörler arasında yer alırken, depresyon ise kilo alımını tetikleyebiliyor. Dolayısıyla ceviz, keten tohumu ve balık gibi Omega 3 zengini gıdaların diyet planında bulunması yarar sağlıyor.

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MAYDONOZ BAĞIŞIKLIĞI ARTTIRIYOR

Koronavirüs, soğuk algınlgı, mevsimsel grip için bağışıklığı korumak önemli olduğundan , kış aylarında düşüşe geçen bağışıklık için çinko ve C vitamini alımına dikkate almak gerekior. Maydanoz, mumurta, yulaf, kırmızı pancar, avokado, brokoli, kivi, tahin, kabak çekirdeği gibi besinler, formu korurken bağışıklığı güçlendiriyor.

AYNI DİYET HERKESE YARAMAZ

Herkese aynı beslenme programı uygulanmaz, bu büyük bir hata olur. Çünkü herkesi ihtiyacı alışkanlıkları ve metabolizması farklı olduğu gibi yaşı ve genetik faktörleri de farklıdır. Bazı beslenme modelleri diyabet ve Haşimato gibi bazı rahatsızlıklarda tercih edilmez. Diyet, gerekli tetkikler sonucu kişiye özel olarak hazırlanmalıdır.

limonlu su

KİBRİT KUTUSU PEYNİR TARİHE GÖMÜLDÜ

Kalori hesabı yapılan diyetler yanlış sonuçlar verebiliyor. Eskiden her yerde bir kibrit kutusu, beş adet zeytin tüketilince zayıflayabilirsiniz veya yalnızca karbondiratsız beslenerek kilo verebilirim gibi diyet efsaneleri konuşulurdu. Ancak tüm bunlar çok yanlış ve sağlıksız ve diyet yapmak, sağlıksız beslenmek demek değil. Zayıf bir bünyeye sahip olduktan sonra fit bedenin hiç önemil yok.

LİMON VE EKMEK EFSANESİ

Ekmek tek başına ne kilo aldırıyor ne de zarar veriyor. Unutulmamalıdır ki, ekmeğin kombine edildiği besinler ve ekmek türüne göre bu durum değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, toplumda yine doğru bilinen bir yanlış daha var:; Bilinenin aksine suya limon katmak zayıflatmaz, ylalnızca eksrda C vitamini alımına yardımcı olur. C citamini bağşıklık için önemli ama fazlası vücuttan atılıyor.


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