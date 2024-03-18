Yunus Emre'nin hayatı, telefonda baba olamayacağını öğrendiği o acı anla karardı. Survivor'da aldığı cezalarla adından söz ettiren Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, iletişim ödülü kazandığında müjdeli haberi vermişti: hamile olduğunu açıklamıştı. Ancak ne yazık ki, sevinçleri kısa sürdü. Beria Özden, bir süre sonra yaptığı açıklamayla bebeğini kaybettiğini duyurdu. Yunus Emre, bu haberle derin bir üzüntüye boğuldu ve yaşadığı acıyla adeta sözcüklerin kendisini terk ettiği bir noktaya sürüklendi.

Survivor'daki performansı kadar özel hayatıyla da gündemde olan Yunus Emre'nin duygusal iniş çıkışları izleyicileri derinden etkiledi. Eşi Beria Özden'in hamile olduğu müjdesini aldığı anda yaşadığı mutluluk, kısa sürede yerini büyük bir üzüntüye bıraktı. Beria Özden'in bebeği kaybettiği haberinin ardından Survivor'un 61. bölümünde telefonda eşi Yunus Emre ile yaptığı konuşma, izleyicilerin yüreklerini dağladı.

Yunus Emre, aldığı bu üzücü haberi duyduğunda adeta donup kaldı. O anlar, sadece yakınları değil, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Beria Özden ise kendisine inanmayanlara ve hamileliğinin gerçekliğini sorgulayanlara karşı sert bir tavır aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Mide filmi paylaşıyorum, hala anlamayanlar var, üzgünüm. Yeterince haddi olmayan konulara girmeyin, başınıza gelmeden anlayamayacaksınız. Mide operasyonu geçirdim, sağlıklı olmayacaktı, diyorum. Hala şüpheci tavırlar sergileyenler, siz ve vicdanınız yayını izlersiniz, tamamını, sonrasında nefret kusarsınız."

Yunus Emre ve Beria Özden'in yaşadığı bu acı, sadece kendi özel hayatlarını değil, milyonlarca insanı da derinden etkiledi. Olay, toplumun duygusal bir dönemeç noktası haline geldi ve insanlara sevdiklerine daha çok sarılmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.