Batı’nın Türkiye ile İşbirliği: Suriye’de Barışı Sağlamak İçin Kritik Bir Yol

Alman basınında yer alan analizler, Suriye’deki gerilimlerin çözümünde Türkiye’nin kilit bir role sahip olduğunu vurguluyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen diplomatik çabalar, Batı’nın çatışma halindeki grupları etkileyebilmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin Kritik Rolü

Almanya merkezli Der Spiegel dergisi, yayımladığı makalede Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye’deki gelişmelere doğrudan etki edebilme şansını yitirdiğini belirtti. Batı’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iş birliği yaparak çatışmalara taraf olan gruplar üzerinde etkili olması gerektiği ifade edildi. Analizde, "Avrupalılar ve Amerikalılar, Erdoğan üzerinden savaştaki taraflara etki etmeye çalışmalı" ifadeleri dikkat çekti.

Suriye'nin geleceğini şekillendiren ülkeler arasında İran ve Rusya’nın yanı sıra Türkiye’nin önemli bir pozisyonda olduğuna değinen makale, Türkiye'nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve barışçıl bir çözüm konusundaki tutumunu da övdü.

Batı’nın Hataları ve Güç Kaybı

Makale, Batı’nın 2012 yılında Suriye’nin Humus kentinde yaşanan kimyasal saldırıya yeterince müdahale etmemesini eleştirdi. Bu durumun, Batı'nın Suriye üzerindeki etkisini kaybetmesine yol açtığı belirtildi. Suriye’deki mevcut gelişmelere de müdahale edemeyen Avrupa ve Amerika, artık çatışma halindeki grupları etkileyebilmek için Türkiye’nin diplomatik gücüne ihtiyaç duyuyor.

Türkiye’nin Diplomatik Adımları

Türkiye, yıllardır Suriye’nin kuzeyinde barış ve istikrarı sağlamak adına önemli adımlar attı. Özellikle Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen Özgürlük Şafağı Operasyonu, Tel Rıfat’ın terör unsurlarından arındırılmasıyla sonuçlandı. Türkiye’nin bölgedeki diplomatik ve askeri etkinliği, Suriye’nin toprak bütünlüğüne katkı sağlayan kritik bir unsur olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalif gruplara verdiği erkenden destek, Türkiye’yi Suriye denkleminde kilit bir oyuncu haline getirdi. Der Spiegel, Batı'nın bu diplomatik gücü değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Ne Olmuştu?

Son günlerde Suriye’nin kuzeyinde önemli gelişmeler yaşandı. Halep’in batı kırsalında Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalar, İdlib ve Hama gibi kritik bölgelerin muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle sonuçlandı. Bu süreçte, Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı terör unsurlarından arındırarak bölgedeki dengenin sağlanmasına önemli bir katkı sundu.

Batı’nın İzlemesi Gereken Yol

Makale, Avrupa Birliği ve ABD’nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin barış çabaları ve diplomatik etkinliği, Batı için bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Ancak bu işbirliğinin, Batı’nın daha önce yaptığı hataları tekrarlamaması ve Suriyelilere somut yardımlarla destek vermesi gerektiği de ifade ediliyor.