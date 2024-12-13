Türkiye’nin Arabuluculuk Vizyonu: Sudan ve BAE Arasında Barış İçin Yeni Bir Adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’nin bölgesel krizlerin çözümünde oynayabileceği rolü bir kez daha vurguladı. Görüşmede, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlıkların ele alındığı ve Türkiye’nin bu süreçte arabuluculuk yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Erdoğan, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik aktif diplomasi yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti.

Sudan ve BAE Arasında Arabuluculuk Teklifi

Görüşmede, Sudan ile BAE arasındaki mevcut anlaşmazlıkların çözümüne yönelik Türkiye’nin destek verebileceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafı çözüme kavuşturan "Ankara Süreci" gibi başarılı bir modelle, Sudan ve BAE arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Erdoğan, barış ve uzlaşının Sudan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sudan’daki İstikrarın Önemi

Erdoğan, Sudan’da barış ve istikrarın sağlanmasının yalnızca ülke için değil, bölge genelinde de büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Sudan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının Türkiye için temel önceliklerden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, dış müdahalelere karşı Sudan halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Türkiye’nin, Sudan’ın ekonomik ve siyasi istikrarını destekleyecek adımlar atmaya hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, bölgedeki sorunların çözümünde her zaman diplomasiye öncelik verdiklerini vurguladı.

Suriye’de Barış ve Siyasi Çözüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Suriye’deki durum hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin, Suriye’deki insani krizlerin çözümüne katkı sağlama ve ülkenin siyasi birliğini koruma konusundaki kararlılığını dile getirdi. Erdoğan, Suriye halkının kendi geleceğine karar verebilmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Geçici hükümetin daha kapsayıcı adımlar atması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte aktif rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin Bölgesel Diplomasi Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece Sudan ve Suriye’de değil, bölgedeki tüm krizlerin çözümü için yapıcı bir rol üstlendiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin barışçıl çözüm ve istikrar için hem bölgesel hem de küresel düzeyde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Süreci mutabakatının, Türkiye’nin bölgede oynadığı arabulucu rolünün önemli bir örneği olduğunu belirten Erdoğan, bu tür modellerin bölgesel barış için kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

Sonuç: Türkiye’nin Barış İçin Kararlılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin bölgedeki krizlerin çözümünde yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini ve Sudan ile BAE arasındaki anlaşmazlıklarda barışın sağlanması için aktif diplomasi yürüteceğini ortaya koyuyor. Türkiye, hem Sudan’da hem de diğer bölgelerde barış ve istikrar için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bir kez daha gösteriyor.