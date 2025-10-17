Ankara'da Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Artistik Buz Pateni Yarışması Başladı

İstanbul'da geçen yıl yaşanan trajik bir olayın ardından, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen Artistik Buz Pateni Yarışması, Ankara'da start aldı. Yarışma, genç sporcuların yeteneklerini sergileyebileceği önemli bir platform olmanın yanı sıra, toplumsal bir mesaj verme amacı da taşıyor.

Yarışmaya Katılan İsimler ve Katılımcılar

Yarışma, Ümitköy Buz Pisti'nde gerçekleştiriliyor ve Türkiye genelinden toplam 140 sporcu, farklı kategorilerde mücadele ediyor. Katılımcılar arasında Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ ve İzmir gibi illerden gelen genç yetenekler bulunuyor. Organizasyona, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Orhan Şahin ile Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de katılım gösterdi.

Organizasyonun Amacı ve Mesajı

Federasyon Başkan Vekili Orhan Şahin, yarışmanın temel amacının çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmak olduğunu ifade etti. Şahin, "Amacımız, ülkemizde böyle olayların yaşanmaması için bir duruş sergilemek. Buz Pateni Federasyonu olarak bu organizasyonu düzenledik. Devletimizin de bu tür olaylara karşı önlemler alacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Bu bağlamda, gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelmesi ve olumlu bir mesaj vermesi hedefleniyor.

Yasemin Minguzzi’nin Duyguları

Yasemin Minguzzi, yarışmanın kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını belirterek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Ahmet de buz pateni yapıyordu ve burada yarışan çocuklar onun anısını yaşatıyor" dedi. Minguzzi, sporculara başarılar dileyerek, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Programın sonunda, Yasemin Minguzzi'ye katılımı için bir plaket verildi.

Yarışmanın Süreci

Organizasyon, 19 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Bu süre zarfında, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi ve topluma olumlu bir mesaj vermesi bekleniyor. Yarışmanın, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, bir anma ve farkındalık projesi olarak da büyük bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor.