Süleyman Soylu Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle TBMM Başkanlığına dilekçeyle başvurdu. İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, 26 Temmuz Cuma günü yaptığı başvuruda, siyasetteki 40 yıllık kariyerine ve farklı görevlerdeki deneyimlerine vurgu yaptı.

Soylu, dilekçesinde, siyaset kurumunun zaman zaman çeşitli iddialar ve ithamlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Özellikle İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hedef alındığını ifade etti. Soylu, "Hükümetlerimizi, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığımız dönemi, şahsımı ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızı hedef alan ve devletimizin itibarını ayaklar altına almak isteyen dahili ve harici menşeli çok sayıda mesnetsiz, tamamen iftiraya dayalı, manipülatif ve çoğu benzer mahfillerden üretilen organize ve sistematik karalamalarla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız." dedi.

FETÖ ve Terörle Mücadele

Soylu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında, demokrasiyi ve devletin bekasını korumak amacıyla terör örgütlerine karşı cansiparane bir mücadele yürüttüğünü vurguladı. Bu süreçte hukuk zemininde mücadele etmenin zaruri olduğunu belirtti. Soylu, İçişleri Bakanlığı görevini yürütürken terör, kaçak göç, afetler, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle kesintisiz mücadele ettiklerini ve bu kararlılıklarının millet tarafından da görüldüğünü söyledi.

Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İçişleri Bakanlığı görevine getirildiğimiz günden görev süremizin sonuna kadar tüm birimlerimizle milletimizin huzuru, refahı, en üst düzeyde kamu düzeninin, güvenliğinin ve esenliğinin sağlanması için kararlılıkla çalıştık." diye konuştu.

İtibarsızlaştırma Kampanyası

Soylu, görev süresinin sonunda, bu mücadeleyi baltalamak ve itibarsızlaştırmak amacıyla organize ve sistematik bir şekilde kamuoyunun dezenforme edilmesine yönelik yayınlar yapıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığı 3 Haziran 2023'ten bu yana hakkında 11 bin 500 televizyon haberi, 1454 gazete haberi, 628 köşe yazısı ve makale ile 218 bin internet ve sosyal medya haberi yapıldığını aktaran Soylu, bu haberlerin yalan, hakaret, karalama ve iftira içerikli olduğunu söyledi.

Soylu, CHP Genel Başkanları ve sözcülerinin, mesnetsiz karalamalar ve iftiralarla dokunulmazlık zırhına sığınarak korunduğunu ifade ettiklerini ve bu şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirdiklerini belirtti. Soylu, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü yıllardır tehdit eden PKK terör örgütü ve onun siyasi birliktelik ve uzlaşı yürüttüğü Meclis'teki temsilcilerine, FETÖ ve DHKP-C'ye karşı yapmadıklarını, yapamadıklarını, şahsıma karşı, milletimizin gözü önünde eş zamanlı bir kampanya yürütmektedirler." dedi.

Dokunulmazlığın Kaldırılması Talebi

Soylu, hukuken izah edilecek yönü olmayan kampanya ve saldırılar karşısında, yasama dokunulmazlığının kaldırılması başvurusunda bulunma zorunluluğu doğduğunu belirtti. Soylu, "Demokrasiye ve hukuka olan bağlılığım, devletime olan sadakatim, milletimize karşı sorumluluğum ve Gazi Meclis'imizin iradesine olan saygım gereği, tüm bu karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyası karşısında, yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasının gereğini arz ederim." dedi.