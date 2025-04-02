Her Parti Toplumun Ortak Değerleriyle Bütünleşmeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset sahnesindeki tüm partilere yönelik çağrısında, her siyasi hareketin kendisini "Türkiye partisi" kimliğiyle tanımlaması gerektiğini belirtti. Bahçeli, Türk siyasetinde etkili rol oynayan her partinin dayanağının Türk milleti, bağlılığının ise Türkiye Cumhuriyeti olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Partisi Olmak Ne Anlama Geliyor?

Bahçeli’nin açıklamalarında öne çıkan "Türkiye partisi olma" kavramı, yalnızca yasal zeminde kurulan siyasi partileri değil, halkın ortak tarihine, kültürüne ve geleceğine duyulan aidiyet duygusunu esas alan bir anlayışı temsil ediyor. Bu anlayışın gereği olarak, her partinin bölgesel ya da etnik değil; ulusal düzeyde bir kapsayıcılıkla hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Bahçeli’ye göre Türkiye partisi olmak; yalnızca bir seçim başarısı hedeflemek değil, milletin manevi değerlerini sahiplenmek, toplumsal merkezle siyasi bağlantı kurmak anlamına geliyor. Terörle arasına net bir sınır çizen, şiddet ve yasadışı yapılarla hiçbir ilişkisi bulunmayan bir siyasi yapı, ancak bu kimlikle ülke genelinde kabul görebilir.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP lideri, Türkiye’nin "terörsüz bir gelecek" idealine ulaşmasının siyasi partilerin de sorumluluğunda olduğunu belirtti. Silaha değil siyasete başvurmanın esas olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, tam demokratik bir ortamın, terörün gölgesinden arındırılmış bir zeminle mümkün olabileceğini savundu.

Bahçeli, “Ya terör ya demokrasi” anlayışının bu dönemde netleşeceğini belirtirken, terörü tüm yönleriyle lanetleyen bir siyasetin güçlenmesi gerektiğini söyledi. Bu bağlamda siyasetin, halkın sesi olması ve ayrıştırıcı değil birleştirici bir dil kullanması gerektiğini dile getirdi.

Demokratik Meşruiyet ve Çoğulculuk İlkesi

MHP lideri, demokratik meşruiyetin halkın rızasına ve hukukun üstünlüğüne dayanması gerektiğine dikkat çekti. Partilerin ideolojileri ne olursa olsun, toplumsal barışı tesis edecek bir uzlaşı ve sağduyu içinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye partisi olmanın, farklı toplumsal kesimleri aynı çatı altında birleştirebilecek bir söylem geliştirmekle mümkün olabileceğini söyleyen Bahçeli, etnik ve mezhepsel kimliklerin ötesine geçen, bütünleştirici bir yaklaşımla siyaset yapılmasının önemine değindi.

Siyasi Partilerin Temel Sorumlulukları

Bahçeli, siyasi partilerin programlarının ve faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesi ve Anayasa'nın temel ilkeleriyle çatışmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, toplumsal sorunlara cesurca eğilmenin, köklü çözümler üretmenin ve uzlaşmayı önceleyen bir dil geliştirmenin her partinin öncelikli görevi olduğunu ifade etti.

Siyasi alanda, buz tutmuş ilişkilerin çözülmesi, önyargıların ve anlaşmazlıkların aşılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, Türkiye’nin yerel renklerinin bir zenginlik olduğunu ve bu çeşitliliğin uyumla bütünleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplumsal Huzur İçin Ortak Payda

Bahçeli, konuşmasının sonunda Türk milletinin geçmişten gelen sorunlarını aşarak, milli değerlere sıkı sıkıya bağlı, bütünleşmiş bir Türkiye inşa etmesi gerektiğini belirtti. Toplumsal barış ve huzurun ancak bu birlik anlayışıyla sağlanabileceğini ifade etti.