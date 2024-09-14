"Siyah Kalp" Dizisi İlk Bölümüyle İzleyicileri Ekrana Kilitledi, İkizlerin İntikam Hikayesi Başlıyor

Show TV’nin yeni dizisi "Siyah Kalp", Perşembe akşamı ekranlara gelen ilk bölümüyle büyük bir ilgi topladı. Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği bu yeni yapım, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınlanan ilk bölüm sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve izleyiciler diziyi övgü dolu yorumlarla karşıladı. Twitter’da #SiyahKalp etiketiyle uzun süre gündemde kalan dizi, reytinglerde de başarılı bir başlangıç yaptı. Hem tüm kişilerde hem de ABC1 gruplarında ortalamanın üzerinde reytingler elde eden "Siyah Kalp", ilerleyen bölümlerinde izleyici kitlesini daha da genişletmeyi hedefliyor.

İlk bölümde, izleyicileri derinden etkileyen duygusal anlar ve gerilim dolu sahneler yaşandı. Başrollerde Ece Uslu, Aras Aydın ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı dizinin açılış bölümü, Nuh ve Melek adında iki kardeşin trajik hikayesiyle başladı. İkizler, onları büyüten ve anne bildikleri babaanneleri Sakine Hanım’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Bu üzüntüyle birlikte, anneleri hakkında öğrendikleri sır, kardeşlerin hayatında yeni bir dönemin başlangıcına neden oldu. Anneleri Sumru’nun yıllar önce onları terk ettiğini öğrenen Nuh ve Melek, büyük bir öfkeyle yaşadıkları yeri terk ederek Kapadokya’ya doğru yola çıktılar. Bu yolculuk, kardeşlerin anneleriyle yüzleşmelerini ve intikam dolu bir hesaplaşmaya girmelerini başlattı.

Öte yandan, Kapadokya’nın zengin ve güçlü ailelerinden Şansalan ailesi de kendi iç meseleleriyle boğuşuyor. Ailenin reisi Samet Şansalan’ın ilk evliliğinden olan büyük oğlu Cihan, Almanya’dan dönerek yeni otellerinin açılışına katılmak için ailesini ziyaret etti. Ancak Şansalan ailesi içinde huzursuzluk giderek artıyor. Samet’in diğer oğlu Esat’ın sorumsuz davranışları, baba-oğul arasında sürekli tartışmalara neden olurken, bir gece Esat’ın emniyete yasaklı madde kullanımıyla getirilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Samet, bu olayın ardından fenalaştı ve tüm aile hastaneye koştu. Samet, oğlu Cihan’a işlerin kötüye gittiğini ve akciğer kanseri olduğunu itiraf etti. Bu itirafla birlikte Cihan, işlerin başına geçmek ve ailesini toparlamak zorunda kaldı.

Dizinin ilk bölümündeki önemli gelişmelerden biri de Cihan ve Sevilay arasındaki ilişkiydi. Cihan, Sevilay’ın aslında kuzeni olmadığını öğrendi ve holdingin kurtuluşu için Sevilay’la evlenmesi gerektiğini kabullenmek zorunda kaldı. Bu şok edici gerçek, hem Cihan hem de Sevilay için büyük bir dönüm noktası oldu. Ancak Sevilay, annesi Hikmet’in onu zorla Cihan’la evlendirme planlarına karşı çıkarak büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bir yandan, Nuh ve Melek’in anneleri Sumru ile yüzleşmeleri de bölümün duygusal zirvelerinden biriydi. Yıllar sonra terk ettiği çocuklarıyla karşı karşıya gelen Sumru, bu zor anlarda çaresizliğini gizleyemedi. Nuh ve Melek, annelerinden hesap sormaya kararlıydı ve bu yüzleşme gelecek bölümlerde daha da derinleşeceğe benziyor.

Dizinin ikinci bölüm tanıtımı da izleyicileri heyecanlandırdı. Tanıtımda, Nuh ve Melek’in anneleriyle olan hesaplaşmaları, Cihan ve Sevilay’ın nişan töreni ve Şansalan ailesinin içinde yaşanan karmaşık olaylar dikkat çekti. Sevilay’ın Nuh ile yollarının kesişmesi, hikayeye yeni bir boyut katarken, Sumru’nun Melek’i konakta görmesi ise büyük bir şok yarattı. İkizlerin annelerine karşı intikam yemini etmesiyle olaylar daha da karmaşık bir hale gelecek.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği "Siyah Kalp", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yeni sezonda adından söz ettirecek. Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan ve Burak Sergen gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, Perşembe akşamları Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.