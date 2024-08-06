Kapadokya’nın Büyüleyici Manzarasında Çekilen Siyah Kalp Dizisinin Setinde Her Şey Yolunda

Yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, Tims&B Productions’ın yapımcılığını üstlendiği ve Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını yaptığı ‘Siyah Kalp’ dizisinin çekimleri Kapadokya’da hız kesmeden devam ediyor. Dizinin setinden gelen ilk kareler, izleyicilerin merakını artırdı.

Muhteşem Manzaralar Eşliğinde Çekimler

Kapadokya’nın eşsiz doğal güzellikleri arasında çekilen ‘Siyah Kalp’, izleyicilere görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı ve senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizi, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikayesini anlatacak.

Şansalanlar Ailesinin Gizemli Hikayesi

‘Siyah Kalp’, genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru’nun (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenmesi ve yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek’in (Hafsanur Sancaktutan) annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelmesiyle başlıyor. İhtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşırken, Melek ise Samet’in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile tanışır.

Karakterlerin Çatışmaları ve Aşk Hikayeleri

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başarır. Aşk, gizem ve tutkunun en yoğun halleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan ‘Siyah Kalp’, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Usta ve Genç Oyuncular Bir Arada

Dizinin kadrosunda Ece Uslu, Burak Sergen, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan gibi başrol oyuncularının yanı sıra, Esra Dermancıoğlu (Hikmet), İlker Aksum (Tahsin), Genco Özak (Esat), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.

Setten İlk Kareler ve Beklentiler

Kapadokya’nın büyüleyici manzarasında yapılan çekimlerden gelen ilk kareler, dizinin görsel açıdan da iddialı olduğunu gösteriyor. Yoğun çalışma temposunda devam eden çekimlerde, oyuncuların performansları ve set ekibinin uyumu, dizinin başarısı için umut veriyor. ‘Siyah Kalp’in ekrandaki görsel şöleni ve sürükleyici hikayesi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Hikaye Derinliği ve Karakter Dinamikleri

‘Siyah Kalp’, sadece görsel açıdan değil, hikaye derinliği ve karakter dinamikleri açısından da izleyicilere doyurucu bir deneyim sunacak. Şansalanlar ailesinin gizemli ve entrika dolu hayatı, izleyicileri her bölümde farklı sürprizlerle karşılayacak. Karakterlerin içsel çatışmaları ve ilişkileri, dizinin en önemli unsurlarından biri olacak.

Yayın Tarihi ve Beklentiler

‘Siyah Kalp’, yeni sezonda Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayına girmesiyle birlikte, Kapadokya’nın büyüleyici manzaraları eşliğinde çekilen bu yapım, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden merakla bekleniyor.