SGK, AB destekli bir proje kapsamında, 0-36 aylık çocukları olan 3,500 sigortalı anneye aylık 325 euro destek sağlayacak. Bu destek, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki anneleri kapsayacak şekilde verilecek.

Projenin temel hedefi, çocuk bakımı nedeniyle iş gücünden uzaklaşma riski taşıyan anneleri desteklemek ve istihdamda tutmak veya işe dahil etmektir. "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" adı altında yürütülen bu çalışma, 3,500 eğitimli çocuk bakıcısını da içerecek şekilde toplam 7,000 kadına fayda sağlayacak.

SGK, projeden faydalanma koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgileri yakında paylaşacak. Detaylar, kurumun ilerleyen günlerde yapacağı duyurularla kamuoyuna açıklanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projenin annelere ve çocuk bakıcılarına destek sunacağını belirtti. Ayrıca, kayıtlı istihdamı teşvik etme ve kayıtdışı çalışmayla mücadeleyi sürdürme kararlılıklarını ifade etti.

Proje için ayrılan toplam bütçe 15,3 milyon euro olarak belirlendi. Bakan, bu fonun kullanımıyla ilgili olarak, annelerin istihdamlarını sürdürmelerine ve eğitimli çocuk bakıcılarının istihdamının teşvik edilmesine destek olunacağını açıkladı. Proje, annelerin iş hayatından kopmamasını ve eğitimli bakıcıların iş bulmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.