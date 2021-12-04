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Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Sevgiye Engel Yok

Üsküdar Belediyesi Dünya Engelliler Günün'de engelli insanlarımızı unutmayarak Belediye tesislerinde yer alan Tebessum Cafe'de düzenlediği etkinlikle ünlü futbolcu Arda Turan ve ekranların sevilen oyuncularından Ümit Erdim'i engelli bireylerle bir araya getirdi.

Dünya Engelliler Günü dolayısya Türkiye'nin bir çok şehrinde birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi.

 

ENGELLİ BİREYLER UNUTULMADI

Üsküdar Belediyesi Dünya Engelliler Günün'de engelli insanlarımızı unutmayarak Belediye tesislerinde yer alan Tebessum Cafe'de düzenlediği etkinlikle ünlü futbolcu Arda Turan ve ekranların sevilen oyuncularından Ümit Erdim'i engelli bireylerle bir araya getirdi.

 

TEBESSÜM CAFE'DE BULUŞTULAR


Down Sendromlu gencler tarafından işletilen Tebessü Cafe'de bir araya gelen engelli bireyler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e teşekkür ederek, engelli bireylere yönelik faaliyetler yapan başkana teşekkürlerini ilettiler.

HERKES ENGELLİ ADAYI

 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Toplumda yaşayan herkes sonucta bir engelli adayıdır. İnsanların sağlıklı günleri kadar hastalıklı ve yardıma muhtac günleride olabilir. Engelli insanlarımız toplumun üstünde bir yük olmaktansa topluma yararlı fertler olarak hayatlarını sürdürmeyi tercih ederler. Bizde bo konularda engelli insanlarıımızın yanında olmaya gayret sarfediyoruz. Toplumsal farkındalık konusunda ciddi calışmalarımız var. İstihdam yönünde Türkiyede herkesin taşın altına elini sokması şart. Bu etkinlikler insanlarımızın beyinlerinde son derece kalıcı hatıralar oluşturuyor. Onların toplumsal yaşama daha büyük bir cesaret ve arzuyla tutunmalarını sağlıyor" dedi.


Futbolcu Arda Turan ise down sendromlu genclerle bir süre sohbet edip onlarla fotoğraflar çektirdi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTILAR

 

Ekranların sevilen yüzü Ümit Erdim ise engelli bireylere daha çok sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, kendisinin bu tip sosyal projelerde görev almak isteğini yeniledi. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte kemence eşliğinde horon tepen engelli bireyler basın mensuplarına bol bol poz vererek seiinc gösterilerinde bulundular.


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