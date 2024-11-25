Şehrazat’ın İsmi Değişti: ‘Sen Ağlama İstanbul’ Çok Yakında Star TV’de

OGM Pictures imzalı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi "Şehrazat", yayın hayatına başlamadan adını değiştirdi. Yapım ekibinin kararıyla "Sen Ağlama İstanbul" ismiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizi, duygusal hikayesi ve etkileyici sahneleriyle şimdiden merak uyandırıyor.

Hikayesiyle Büyülüyor

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşk hikayesini anlatan dizi, tıp fakültesinde okuyan umut dolu bir genç kadın olan Şehrazat (Simay Barlas) ve sevgilisi Ferhat’ın (Aytaç Şaşmaz) çalkantılı hayatına odaklanıyor. Ferhat, suçsuz yere idama mahkûm edilince çiftin hayalleri yıkılır. Ferhat’ı kurtarmak için her yolu deneyen Şehrazat, sonunda karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den (Tamer Levent) yardım istemek zorunda kalır.

Ancak Büyükbey, yardımının karşılığında ağır bir bedel talep eder. Damadına soyunu devam ettirecek bir eş arayan Büyükbey’in planları, hem Şehrazat’ın hem de çevresindekilerin hayatını kökünden değiştirir.

Oyuncu Kadrosu Göz Dolduruyor

Dizinin güçlü kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen ve Yağmur Özbasmacı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı otururken, senaryo Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay tarafından kaleme alınıyor.

İlk Tanıtım Büyük İlgi Gördü

Yayınlanan ilk tanıtım videosu, izleyicilerden tam not aldı. Şehrazat ve Ferhat’ın masalsı görüntüleri dikkat çekerken, Büyükbey’in Şehrazat’a yönelttiği “Damadım ile evlenip soyumu devam ettirecek bir kız arıyorum…” sözleri, hikayenin dramatik yapısına dair önemli ipuçları sundu. Ayrıca, Ferhat’ın Şehrazat’a vedası izleyenlerin yüreğini burktu.

Dizinin İsmi Neden Değişti?

"Şehrazat" isminin değişikliğine dair yapım şirketi herhangi bir açıklama yapmasa da isim değişikliğinin, hikayenin duygusal temasıyla daha uyumlu bir hale gelmesi için yapıldığı düşünülüyor. Yeni ismi "Sen Ağlama İstanbul" olan dizi, gerek güçlü senaryosu gerekse oyuncu kadrosuyla sezonun iddialı yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.