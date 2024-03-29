Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in havadan, denizden ve karadan gerçekleştirdiği saldırılar 173 gündür devam ediyor. Refah kentindeki evlere yapılan hava saldırılarında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın raporuna göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın çeşitli bölgelerinde bulunan 4 eve hava saldırısı düzenledi ve saldırılarda can kayıpları yaşandı.

İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir eve gerçekleştirdiği hava saldırısında İlin el-Asamine adlı bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Diğer bir olayda ise, İsrail güçleri Han Yunus'taki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle çevirerek sağlık personelini ve hastaları tahliye etmeye zorladı.

Saldırılar, ölümler ve yaralanmalar artarak devam ediyor. Uluslararası toplumun tepkileri ise sürmekte.