Salah'a noel tepkisi

Salah, Noel'le ilgili bir paylaşımla milyonlarca taraftardan övgü aldı. Bazı isimler ise tepki gösterdi.

Liverpool forveti Muhhammed Salah, özel hayatıyla gündeme gelmezken; son hareketiyle dikkat çekti. Salah, eşi ve 5 yaşındaki kızının da olduğu çam ağaçlı Noel fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Daha önce eşi Maggi'nin fotoğraflarına sosyal medya paylaşımlarında neredeyse hiç yer vermeyen Salah'ın bu paylaşımı yaklaşık 35 milyon takipçisini harekete geçirdi. Kısa sürede bu paylaşım 2.5 milyon beğeni aldı.

Fotoğrafta Noel ağacının önünde görülen Salah'ın eşi Maggi ve 2014 doğumlu kızı Mekke'yle olan görüntüsü dikkat çekerken; bazı taraftarlar yıldız oyuncuyu övdü. Paylaşımın altındaki "Güzel aile" sözleri en fazla beğeni ve yorum alan alan ifade oldu.

Bazı taraftarların tepki gösterdiği fotoğraf için bir yorumda ise "Salah sen nasıl bir Müslümansın, Noel'i nasıl kutlarsın?" denildi. Yorumun devamında, "Müslüman bir kişiye Noel kutlaması caiz değildir. Ancak tüm inançlara saygılıyım" denildi. Oyuncu ise bu yoruma yanıt vermedi.