Suriye’de Stratejik İlerleyiş: Rejim Karşıtı Grupların Humus’ta Etkisi Artıyor

Suriye’nin başkenti Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus ili, rejim karşıtı grupların yeni hedefi haline geldi. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde ilerleyen silahlı gruplar, kent merkezinin dış mahallelerine kadar ulaşarak rejim güçleriyle çatışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki gelişmeler, Humus’un sadece yerel değil, ulusal çapta da stratejik önemini artırıyor.

Stratejik Bir Geçiş Noktası: Humus

Humus, Halep ve Hama gibi şehirleri başkent Şam’a bağlayan M5 karayolu üzerinde yer alıyor. Bu karayolu, hem ticari hem de askeri hareketlilik açısından kritik bir öneme sahip. HTŞ ve müttefik gruplar, Rasten ve Telbise gibi kilit bölgeleri ele geçirerek, Humus’un batısındaki Vaer Mahallesi’ne kadar ilerledi. Bu durum, rejim güçlerinin hem lojistik hem de savunma hattını zayıflatıyor.

Çatışmaların Son Durumu

Humus’ta süren ilerleyiş, yalnızca bu bölgeyle sınırlı değil. Rejim karşıtı gruplar, Halep ve Hama’da da ciddi kazanımlar elde etti. 27 Kasım’da Halep ilinin batı kırsalında başlayan çatışmalar, rejim karşıtı grupların Halep şehir merkezinin büyük bölümünü kontrol altına almasıyla sonuçlandı. 30 Kasım itibarıyla gruplar, İdlib’in tamamında hakimiyet kurdu.

Şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık’ta Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren HTŞ, bu kazanımı Humus’ta daha da ileri taşımak için kullanıyor. Bu ilerleyiş, rejim güçlerinin bölgedeki savunma kapasitesini ciddi şekilde zorluyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

Suriye Milli Ordusu’nun Halep kırsalında başlattığı “Özgürlük Şafağı Operasyonu”, Tel Rıfat ilçe merkezinin PKK/YPG unsurlarından temizlenmesiyle önemli bir aşamaya ulaştı. Bu operasyon, rejim karşıtı grupların genel ilerleyişine katkı sağlayarak, kuzeydeki stratejik bölgelerde kontrolün yeniden sağlanmasına yardımcı oldu.

Bölgesel ve Uluslararası Etkiler

Suriye’deki bu gelişmeler, bölgesel dengeler üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Humus’taki ilerleyiş, başkent Şam’a doğrudan bir tehdit oluştururken, rejim güçlerinin bu duruma karşı ne tür önlemler alacağı merak konusu. Aynı zamanda, bu gelişmeler uluslararası aktörlerin dikkatini yeniden Suriye’ye çekiyor.

Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye üzerinde devam eden etkisi, bu çatışmaların bölgesel sınırların ötesinde yankılanmasına neden oluyor. Özellikle M5 karayolunun kontrolü, bölgedeki lojistik ve stratejik dengeleri kökten değiştirebilecek bir potansiyele sahip.