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RAMAZANDA ‘İYİLİK’ ARTARAK SÜRDÜ
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Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

RAMAZANDA ‘İYİLİK’ ARTARAK SÜRDÜ

Dünya çapında ses getiren iyilik hareketi ‘askıda fatura’ üzerinden Ramaza'nın ruhuna uygun şekilde yardımlar artarak sürdü. Alan elin veren eli görmediği yardımlaşma ağında hayırseverler, toplam 8 milyon 812 bin 204 TL’lik destekle ihtiyaç sahiplerinin yanında durdu.

Dünya çapında ses getiren iyilik hareketi ‘askıda fatura' üzerinden Ramazanın ruhuna uygun şekilde yardımlar artarak sürdü. Alan elin veren eli görmediği yardımlaşma ağında hayırseverler, toplam 8 milyon 812 bin 204 TL'lik destekle ihtiyaç sahiplerinin yanında durdu.

8 MİLYON TL. NAKİT DESTEK

İlk kez İBB'nin başlattığı ‘askıda fatura' uygulamasına destek, Ramazan ve Bayram boyunca artarak devam etti. İhtiyaç sahiplerine toplam 8 milyon 812 bin 204 TL'lik destek sağlandı. Bu desteğin 4 milyon 798 bin 354 TL'lik kısmını doğal gaz ve su faturaları oluşturdu. Geri kalanıyla da ihtiyaç sahiplerine destek paketleri ulaştırıldı.Destek paketlerinde, aile destek, anne – bebek desteğiyle, eğitim yardımları yer aldı.

19 BİN FATURA ÖDENDİ

İBB tarafından 2020 Mayıs'ında hayata geçirilen ve uluslararası yarışmalarda ödüllendirilen Askıda Fatura uygulamasıyla Ramazan ayı ve Bayram toplam 19 bin 452 fatuda ödendi. İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun çağrısına kulak veren İstanbullular, sadece Ramazan Bayramında 252 bin 182 TL'lik faturanın ödenmesine katkıda bulundu.

RAMAZAN 4 MİLYONA YAKIN BAĞIŞ

Hayırseverler aynı zamanda askidafatura.ibb.gov.tr sitesi üzerinden Anne-Bebek, aile Destek, eğitim Destek paketleri ile ihtiyaç sahiplerine destek verdi. Ramazan ayı boyunca destek paketleri üzerinden yapılan yardım miktarı 3 milyon 869 bin, 250 TL'yi buldu.

GÖNÜL RAHATLIYLA BAĞIŞLADILAR

Uluslararası alanda 7 kez ödüllendirilen İBB'nin 'Askadı Fatura' uygulamasına katkı sunmak çok kolay. Hayırseverler şeffaf bir şekilrde, arada herhangi bir dernek ve kuruluş olmadan doğrudan İBB'nin askidafatura.istanbul.gov.tr adresinden yardımlarını kolayca yapabiliyor. Bu iyilik hareketi ile son iki senede şu zamana kadar 57 milyon 109 bin 587 TL tutarında fatura ödendi.


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