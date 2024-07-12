Osman Sınav’ın Yeni Projesi "Kör Nokta" ile Rabia Soytürk Yeniden Ekranlarda

Türk sinema ve dizi sektörüne yıllardır önemli katkılarda bulunan ünlü yönetmen Osman Sınav, yeni sezonda yepyeni bir dizi ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sınav’ın imzasını taşıyan ve atv ekranlarında yayınlanacak olan "Kör Nokta" adlı dizi, basında yer alan bilgilere göre Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ı başrollerde buluşturacak.

Osman Sınav, "Süper Baba", "Deli Yürek", "Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Acı Hayat" gibi Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş birçok projenin arkasındaki isim. Sınav’ın yönetmenliğini üstlendiği projeler, sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde de büyük ilgi gördü. Son olarak 2018-2019 yıllarında yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" dizisi ile milyonlarca izleyiciyi etkileyen Sınav, uzun bir aradan sonra yeniden dizi setlerine dönüyor.

Yeni Proje: "Kör Nokta"

Yeni sezonda izleyici ile buluşacak olan "Kör Nokta" adlı dizi, iki genç kızın hayat hikayesini anlatacak. Dram türünde olacak bu yeni proje, aşk, ihanet ve entrika temaları ile izleyicileri farklı duygulara sürüklemeyi hedefliyor. Dizinin ön hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, başrol kadın oyuncusu olarak Rabia Soytürk’ün, başrol erkek oyuncusu olarak ise İsmail Ege Şaşmaz’ın yer alacağı açıklandı.

Rabia Soytürk'ün Yükselen Kariyeri

2018 yılında oyunculuğa adım atan Rabia Soytürk, "Gülperi" dizisinde canlandırdığı Selen karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Benim Adım Melek" dizisinde büyük bir çıkış yakalayan Soytürk, izleyiciler tarafından çok sevildi. "Alparslan: Büyük Selçuklu" ve "Duy Beni" projelerinde de başarılı performanslar sergileyen Soytürk, son olarak "Veda Mektubu" dizisinde Aslı karakteri ile hayranlarının beğenisini kazandı.

Yeni sezonda "Kör Nokta" dizisi ile ekranlara dönecek olan Rabia Soytürk, kariyerinde güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Soytürk, genç yaşına rağmen kısa sürede önemli projelerde yer alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Oyunculuk yeteneği ve ekran karizması ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Soytürk, yeni dizisi ile de büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.

İsmail Ege Şaşmaz ile Başrollerde

Başarılı kariyeri ile dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz, "Güneşi Beklerken", "Aşk Laftan Anlamaz" ve "Sen Çal Kapımı" gibi popüler dizilerdeki performansları ile tanınıyor. Şaşmaz, "Kör Nokta" dizisinde Rabia Soytürk ile birlikte başrolü paylaşarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İki başarılı oyuncunun bir araya geldiği bu yeni proje, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Osman Sınav’ın Yönetmenliğinde Yeni Bir Başarı

Osman Sınav, yılların deneyimi ve başarılı projeleri ile Türk televizyonlarının en saygın isimlerinden biri. "Kör Nokta" dizisi ile yeniden setlere dönen Sınav, bu projede de başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Dram yüklü senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken "Kör Nokta", izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday "Kör Nokta", Osman Sınav’ın yönetmenliğinde ve Rabia Soytürk ile İsmail Ege Şaşmaz’ın başrol performansları ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Hazırlıkları devam eden dizi, yayınlandığında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.