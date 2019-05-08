Oruç,''yeniden doğuş''

International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, Sağlığı taçlandırmanın yolunun oruç tutmaktan geçtiğini söyledi ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmek için yapılması gerekenleri anlattı.'Ramazan ayların sultanı,vücudun kahramanıdır' diyen Aksoylu,''Milyonlarca Müslümanı ilgilendiren ramazan,ülkemizde 16-17 saat aralığında ve bu yıl bahar ayının sonuna denk gelmekte.Hiç ara vermeden işleyen metabolizmamız için en güzel tatil oruçtur.Vücut bu tatilde istirahat eder, temizlenir ve yenilenir.Hücre ve dokularımız onarılır.Organlarımız çalışma kapasitesini genişletir.Yani yeniden doğuştur.'' diye açıklamalarda bulundu.