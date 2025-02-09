Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Yanıt: "Siyasi Açığını AK Parti'ye Saldırarak Kapatamaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerine sert bir dille yanıt verdi. Çelik, Özel’in partisindeki yönetim krizini örtbas etmek için AK Parti’ye saldırdığını öne sürerek, "CHP’nin iç meselelerini biz çözmeyeceğiz. Özel, siyasi cari açığını kapatmak için AK Parti'yi hedef gösteremez" ifadelerini kullandı.

"Özel, Kendi Partisini Yönetmekten Aciz"

Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özel’in CHP içerisindeki tartışmaları yönetmekte başarısız olduğunu ve bu yüzden dikkatleri farklı noktalara çekmeye çalıştığını öne sürdü.

"Özgür Özel’in CHP içindeki yönetim boşluğunu Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a saldırarak kapatma çabası beyhude. CHP’yi yönetme kabiliyetinden giderek uzaklaşan Özel, gündem saptırarak sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Ancak gerçekler ortada, bu durum AK Parti’nin değil, CHP’nin sorunudur."

"Cumhurbaşkanımız Dünya Siyasetinde Süper Ligde"

Çelik, Özel’in açıklamalarının "siyasi mantıktan yoksun" olduğunu belirterek, CHP liderinin siyaseti iç tartışmalarla yürütmeye çalıştığını iddia etti.

"Cumhurbaşkanımız dünya siyasetinde liderler arasında mücadele verirken, Özel iç siyasetin amatör liginde kalmaya devam ediyor. Erdoğan’ın vizyonu ve dünya liderleriyle kurduğu ilişkiler, Türkiye’yi küresel bir aktör haline getirdi. CHP ise kendi iç sorunlarını çözmekten aciz bir noktaya gelmiş durumda."

"Özel, Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Yanıt Versin"

Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içinde yaptığı eleştirilerin Özel için asıl önemli mesele olduğunu vurguladı.

"CHP’de kimler yönetimi ele geçirmeye çalışıyor? Kimler eş genel başkan gibi hareket ediyor? Özgür Özel önce bunları açıklasın. Eski genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun bile ağır eleştirilerine cevap veremeyen bir lider, AK Parti’ye karşı eleştirilerinde ne kadar samimi olabilir?"

"Şiir Tartışmasında Yanlış Anlama Var"

Özel’in, Erdoğan’ın Bertolt Brecht’e ait bir şiiri yanlış yorumladığı iddiasına da değinen Çelik, CHP liderinin konuyu çarpıttığını öne sürdü. Erdoğan’ın geçmişte okuduğu şiir nedeniyle siyasi yasaklı hale geldiğini hatırlatan Çelik, "Eğer şiir konusunda bir tartışma başlatılacaksa, Özel önce kendi geçmişlerine dönüp bakmalıdır" diyerek CHP’nin geçmişte yaptığı politikaları eleştirdi.

Bu tartışmanın çıkış noktası, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri olmuştu. CHP lideri, Erdoğan’ın bir konuşmasında Bertolt Brecht’e ait şiiri yanlış anladığını iddia ederek, "Allah’ın cahili. Ne Brecht’i bilir, ne şiiri, ne sanatı, ne de kültürü" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Ömer Çelik’in bu sert yanıtı, siyasette yeni bir polemik dalgasını başlatırken, tartışmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.