Obezite ile mücadele merkezleri açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında, obezite ile mücadele kapsamında 30 Obezite Merkezi açılacak.

AA'da yer alan habere göre; sağlık alanına ilişkin birçok reform ve yeniliğin yer aldığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na göre bağımlılık ile etkin mücadele amacıyla sigara bırakma polikliniği sayısı 473'ten 485'e çıkarılacak ve davranışsal bağımlılıklara yönelik farkındalık faaliyetleri kapsamında, 500 bin öğrenci ve 100 bin aileye ulaşılacak.

İZCİ Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi'nin uygulamaya konulması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalık artırılacak. Koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında 1 milyon öğrenciye diş macunu-fırçası seti dağıtılacak ve flor vernik uygulanması yapılacak.

Sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılması için okullarda kantin logosu uygulaması başlatılacak ve bu kapsamda ilgili paydaşlarla iş birliğine gidilecek.

Gereksiz antibiyotik kullanımının önlenebilmesi için farkındalık çalışması yapılacak, eşdeğer ilaç ve milli tıbbi cihaz kullanımının teşviki amacıyla kamuoyu bilinçlendirilecek.

Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı düzenlenecek. Ayrıca, bağımlılık tedavisi sunan 2 adet ayakta tedavi merkezi, bir rehabilitasyon merkezi (BAHAR Kliniği) ve bir anne-bebek ünitesi açılacak.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında klinik araştırma sayısının arttırılması amacıyla 10 yeni klinik çalışma başlatılacak ve kamu sağlık tesisleri bünyesinde yeni 10 ünite yetkilendirilecek.

Uluslararası hastalara sağlık hizmeti veren çağrı merkezinin mevcut kapasitesi, yüzde 100 artırılarak 20 bin çağrıya yükseltilecek.

Hastaya en yakın tetkik yerinin tespiti için ruhsatlandırılan 1058 adet tıbbi laboratuvarda yapılan testlerin, "Bu test nerede yapılıyor?" sistemiyle kayıt altına alınması sağlanacak.

Obezite ile mücadele için 30 Obezite Merkezi açılacak.

Diğer yandan, 10 ilde sağlık yöneticilerine yönelik kurumsal davranış ve sağlık iletişimi eğitimi verilecek.