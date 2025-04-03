Nisan Ayı Kira Zamları Belli Oldu: Yeni Oran %51,26

Türkiye’de konut ve iş yeri kiracılarının merakla beklediği nisan ayı kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan mart ayı enflasyon verilerine göre, nisan ayında uygulanacak kira zam oranı %51,26 olarak belirlendi. Bu oran hem ev sahipleri hem de kiracılar açısından önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Yeni Dönem Kira Zam Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Yasaya göre, konut ve iş yerlerinde kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Mart ayı itibarıyla açıklanan veriler doğrultusunda, nisan ayında yapılacak zamların üst sınırı %51,26 oldu. Bu oran, bir önceki ay olan şubat ayında %53,83 olarak kaydedilmişti. Bu da, kira artışlarında küçük de olsa bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

Örneğin, şubat ayında 15 bin lira kira ödeyen bir kiracı, %53,83’lük artışla yeni dönemde 23 bin 74 lira ödeyecekken, nisan ayında yapılan sözleşmeye göre bu artış %51,26’ya gerilediğinden ödeyeceği yeni tutar 22 bin 689 liraya düşüyor. Bu durum, aynı kiracı için 385 TL’lik bir tasarruf anlamına geliyor.

Farklı Kira Tutarları İçin Örnek Hesaplamalar

TÜFE’ye göre yapılan artışla birlikte, kira zamlarının yeni tutarları şu şekilde hesaplanıyor:

10.000 TL kira → 15.125 TL

15.000 TL kira → 22.689 TL

20.000 TL kira → 30.252 TL

25.000 TL kira → 37.815 TL

30.000 TL kira → 45.378 TL

35.000 TL kira → 52.941 TL

40.000 TL kira → 60.504 TL

Bu oranların üzerinde yapılan artışlar, mevzuata aykırı kabul ediliyor ve yasal süreçlerle karşılaşılabiliyor.

Uzman Görüşü: Enflasyon Düşerse Kira Artışları da Azalır

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, mart ayında kira artış oranında yaşanan düşüşün enflasyondaki yavaşlamayla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Gülten, “Yıllık enflasyon oranıyla kira artış oranını belirleyen TÜFE ortalaması arasındaki makas kapanıyor. Bu da kira artışlarının kontrollü seyrine işaret ediyor. Eğer enflasyon düşmeye devam ederse, kiracılar bir nebze daha rahatlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu veriler, özellikle hizmet sektöründe yaşanan fiyat katılığına karşı olumlu bir sinyal olarak görülüyor. Ayrıca, kira artışlarıyla enflasyon arasındaki farkın eylül ayında tamamen kapanacağı yönünde beklentiler de mevcut. Bu durumda hem ev sahipleri hem de kiracılar, daha öngörülebilir ve adil bir kira süreciyle karşı karşıya kalacak.

Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin Uyarı

Uzmanlar, kira sözleşmelerini yenileyecek kişilere TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre zam yapılması gerektiğini hatırlatıyor. Bu oran aşılırsa, kiracılar yasal haklarını kullanarak itirazda bulunabiliyor. Öte yandan, ev sahiplerinin de kira gelirlerini doğru beyan etmeleri ve belirlenen yasal sınırlar içinde hareket etmeleri gerekiyor.