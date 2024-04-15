İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a yapılacak operasyonu ertelemeye karar verdiği İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan bir habere göre açıklandı.

Geçen hafta Refah'a yapılacak kara saldırısının "tarihinin belirlendiğini" söyleyen Netanyahu'nun bu kararı "ertelediği" iddia edildi. Ancak haberde, Netanyahu'nun saldırıyı neden veya ne zamana kadar ertelediğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Netanyahu, 8 Nisan'da yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a yapılacak kara saldırısı için "tarihin belirlendiğini" ifade etmişti.

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah şehri, İsrail saldırıları öncesinde yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. Ancak 7 Ekim'deki İsrail saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon nüfusun 1,9 milyonu yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, daha önce İsrail'in "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Bu durum, kuzey bölgelerden gelenlerle birlikte Refah'ın nüfusunun 4 katından fazla artmasına yol açarak nüfusunu 1,5 milyona çıkardı.

Ancak yetersiz konutlar nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir kısmı, geçici çadırlarda yaşam mücadelesi vermektedir.

İsrail ordusu, sık sık Refah kentini hava saldırılarıyla hedef alıyor. Bu durum, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığınacakları bir yerlerinin kalmayacağı endişelerine yol açmaktadır.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.