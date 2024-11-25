İsrail ve Hizbullah Arasında Tarihi Ateşkes Görüşmeleri: Netenyahu’dan Kritik Onay

İsrail ve Lübnan arasında yıllardır devam eden gerilimde önemli bir gelişme yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’daki Hizbullah ile ateşkese onay verdiği öne sürüldü. İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, birkaç gün içinde ateşkes anlaşmasının açıklanabileceğini ifade etti. Bu gelişme, Orta Doğu’da tansiyonu düşürmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ateşkes Hazırlıkları

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Tel Aviv yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein aracılığıyla Lübnan’daki Hizbullah ile müzakerelere yeşil ışık yaktı. Dün akşam düzenlenen güvenlik toplantısında Netanyahu ve kabine üyeleri, ateşkes teklifini detaylı bir şekilde ele aldı. Toplantıda İsrail ordusunun Suriye-Lübnan sınırındaki hareket serbestisi ve ateşkes ihlali durumunda ABD'nin garanti vereceği hususlar öncelikli olarak masaya yatırıldı.

Hizbullah ile Gerilim Azalıyor

Ateşkese ilişkin anlaşmanın birkaç gün içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İsrailli yetkililere göre, anlaşmanın taslağı hazırlandı ve Netanyahu’nun bu süreci kamuoyuna nasıl açıklayacağı konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu adım, İsrail ile Hizbullah arasında uzun süredir devam eden çatışmaların durması ve bölgedeki istikrarın sağlanması adına bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Büyükelçi Herzog’un Açıklamaları

İsrail’in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, ateşkes görüşmelerine ilişkin ordu radyosuna yaptığı açıklamada, “Ateşkese yakınız. Birkaç gün içinde anlaşma sağlanabilir,” ifadelerini kullandı. Herzog, anlaşmanın detaylarında bazı pürüzler olduğunu, ancak bu pürüzlerin giderilmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti.

ABD’nin Rolü ve Bölgesel Güvence

ABD’nin, ateşkese ilişkin sürecin garantörü olması bekleniyor. İsrail tarafı, ABD’nin Lübnan’daki durumu stabilize etmek ve İsrail’in güvenliğini garanti altına almak için önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. Bu kapsamda Amos Hochstein, ateşkes görüşmelerinde önemli bir arabulucu olarak dikkat çekiyor.

Ateşkesin Bölgesel Etkileri

İsrail ve Hizbullah arasında sağlanacak bir ateşkes, Orta Doğu’da barış çabalarına yeni bir ivme kazandırabilir. Uzmanlar, ateşkesin Lübnan’da istikrarı artırabileceğini, İsrail sınır bölgelerindeki güvenliği güçlendirebileceğini ve diğer ülkelerle ilişkilerin normalleşmesine zemin hazırlayabileceğini ifade ediyor. Ancak, ateşkesin uzun vadeli bir çözüm olup olmayacağı konusunda bölgedeki diğer aktörlerin tutumu belirleyici olacak.

Netanyahu’nun Kararı ve Siyasi Yansımalar

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bu kararı, uluslararası arenada olumlu karşılanırken, İsrail iç siyasetinde tartışmalara yol açabilir. Netanyahu’nun kabinesi içerisinde bu adımı eleştirenler olduğu ve ateşkesin İsrail’in güvenliğini tehlikeye atabileceğini düşünenlerin bulunduğu belirtiliyor.

Orta Doğu’da Yeni Dönem

İsrail ve Hizbullah arasında sağlanacak olası bir ateşkes, sadece bu iki taraf için değil, tüm Orta Doğu için tarihi bir gelişme olabilir. Lübnan'da uzun süredir devam eden ekonomik ve siyasi krizlerin çözümüne katkı sunması beklenen bu adım, aynı zamanda ABD'nin bölgedeki diplomatik gücünü de pekiştirecek.