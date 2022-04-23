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Minik Yazılımcılar İstanbul'un Yapılarını Yeniden Modelledi
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Teknoloji - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Minik Yazılımcılar İstanbul'un Yapılarını Yeniden Modelledi

7000 çocuğun katıldığı İstanbul'un tarihi yapılarının dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Minecraft ile modellenmesini amaçlayan yarışmada dereceye giren 9 minik yazılımcıya ödülleri verildi.

23042022_ İMAMOĞLU SİZLERLE BERABER GELECEĞİ HAZIRLAMAK İSTİYORUZ (5)

7000 çocuğun katıldığı İstanbul'un tarihi yapılarının dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Minecraft ile modellenmesini amaçlayan yarışmada dereceye giren 9 minik yazılımcıya ödülleri verildi.

TEKNOLOJİ ÇAĞINI KAÇIRMAMALIYIZ

İnteraktif alanda sınır tanımayan çalışmalar artık metavers ortamında yeniden şekilleniyor. İstanbul'u hızla gelişen teknoloji çağını kaçırmaması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, "Bu şehir, bu alanda başarılı milyonlarca insanıyla 21. yüzyıla damga vurmalı. bunun başarı adımlarını hep birlikte atmayı ve bunu geliştirmeyi istiyoruz. Sizlerle beraber geleceği hazırlamak istiyoruz" dedi.

23042022_ İMAMOĞLU SİZLERLE BERABER GELECEĞİ HAZIRLAMAK İSTİYORUZ (13)

MİNECRAFT OYUNU'NA 7000 ÇOCUK BAŞVURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Microsoft Türkiye iş birliği ile düzenlenen, İstanbul'un tarihi yapılarının dünyanın en popüler oyunlarından biri olan 'Minecraft' ile modellenmesini amaçlayan yarışma tamamlandı. Yarışmaya 25 Mart-2 Nisan 2022 tarihleri arasında, ilk ve ortaokul yaş aralığındaki yaklaşım 7000 çocuk başvuru yaptı.

4-9 Nisan'da başvuran öğrencilere eğitim verildi. 9-20 Nisan'da, 'proje geliştirme-modelleme süreci', 20 nisan'da yarı finale kalan son 10 projenin seçimi, 21 Nisan'da finale kalan projelerin belirlenmesi tamamlandı. Yarışmanın ffinali ise Sütlüce'deki oyun Geliştirme Merkezi'nde (OGEM), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.


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