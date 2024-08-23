İstanbul Havalimanı'nda Maymun Çiçeği Virüsü İçin Sıkı Tedbirler, 11 Ülkeden Gelen Yolcular Yakından İzleniyor

Maymun çiçeği virüsü (mpox) salgınının küresel boyutta alarm vermesiyle birlikte, İstanbul Havalimanı'nda bu virüse karşı sıkı tedbirler alındı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tedbirler, özellikle virüsün sık görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve çevresindeki 11 Afrika ülkesinden gelen uçuşlar üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'nda virüse karşı alınan önlemler artırıldı ve şüpheli vakalar titizlikle izlenmeye başlandı.

Virüse Karşı Sıkı Denetim ve İzolasyon Önlemleri

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği virüsünü küresel acil durum ilan etmesinin ardından İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşları yakın takibe aldıklarını belirtti. Havalimanında 7/24 görev yapan sağlık ekipleri, özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen uçakların kapısına kadar giderek yolcuları sorguluyor ve seyahat süresince herhangi bir hastalık belirtisi gösterip göstermediklerini inceliyor.

Kavak, çevre 11 Afrika ülkesinden gelen uçuşları da online olarak takip ettiklerini ve herhangi bir şüpheli durumda gerekli kontrollerin yapıldığını ifade etti. Bu kapsamda, yolcuların ateş, döküntü, lenf bezlerinde şişme gibi belirtiler gösterip göstermediği kontrol ediliyor ve şüpheli vakalar izolasyon alanlarına alınıyor. Bu alanlarda yapılan detaylı muayenelerin ardından, gerekli görülen durumlarda şüpheli vakalar belirlenmiş hastanelere sevk ediliyor.

Bilimsel Değerlendirmeler ve Alınan Tedbirler

Dr. Kavak, havalimanında şimdiye kadar herhangi bir maymun çiçeği vakasına rastlanmadığını belirtti. Ancak zaman zaman olası vakalar incelenmiş ve bu kişilerin hastalık taşımadıkları anlaşıldığında seyahatlerine izin verilmiş. Kavak, teşhis sürecinde en önemli kriterin döküntü olduğunu ve bu semptomun yanı sıra hastaların geçmişini sorguladıklarını, enfeksiyon ve lenf bezi şişmesi gibi belirtilerin varlığını da değerlendirdiklerini vurguladı.

Sahada çalışan personel, hastalıkla ilgili yoğun sorularla karşılaştığı için, İstanbul Havalimanı'nda havacılık sektöründeki tüm paydaşların katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş. Bu toplantılarda, maymun çiçeği virüsü ve korunma yolları hakkında detaylı bilgiler paylaşılmış. Kavak, Dünya Sağlık Örgütü’nün solunum yoluyla bulaşmanın düşük olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, en önemli korunma yönteminin yakın temastan kaçınmak ve lezyonları olan kişilere çıplak elle dokunmamak olduğunu belirtti.

Havalimanı ve Uçaklarda Alınan Önlemler

İstanbul Havalimanı'nda maymun çiçeği virüsüne karşı alınan önlemler arasında, maske takma veya eldiven kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak, sosyal medyada bu konuda çıkan asılsız iddiaların aksine, sadece temizlik personeline tuvalet gibi alanlarda eldiven kullanmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, hava yolu şirketlerinin personeline uçağa binerken yolcuları dikkatle izlemeleri ve şüpheli bir durum gördüklerinde yerel otoriteleri bilgilendirmeleri talimatı veriliyor.

Dr. Kavak, ayrıca havalimanı personelinin lezyonları olan hastaları fark ettiklerinde durumu sağlık ekiplerine bildirmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Bu sayede, virüsün yayılma riskine karşı hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanıyor.

Sonuç

Maymun çiçeği virüsü için alınan bu sıkı tedbirler, İstanbul Havalimanı'nda virüsün yayılma riskini en aza indirmeyi hedefliyor. Sağlık ekiplerinin titizlikle yürüttüğü denetim ve izolasyon çalışmaları sayesinde, şimdiye kadar İstanbul’da herhangi bir vaka tespit edilmedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları doğrultusunda, yakın temasın önlenmesi ve dikkatli gözlemle virüsün yayılması engellenmeye çalışılıyor.