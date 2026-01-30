Uyuşturucu Testi Negatif Çıkan Can Yaman'dan Açıklama

Ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu testinin negatif çıkmasının ardından Instagram hesabından bir açıklama yaparak, sessizliğini bozdu. Yaman, hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve test sonucu beklediğini belirtti.

Olayın Arka Planı

Can Yaman, ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra yaşamını sürdürmekte olduğu İtalya'ya dönen Yaman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendisi hakkındaki haberlerin gerçek dışı olduğunu savundu.

Test Sonucunu Duyurması

Yaman, Instagram paylaşımında, "Uyuşturucu test sonucum negatif. Bu sonucu bizzat sizlere duyurmak istiyorum. Ben zaten DNA örneklerimi verirken sonucu biliyordum, ancak açıklama yapmak için test sonucunun çıkmasını bekledim" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, sevenlerine karşı bir saygı duruşu olarak bu süreyi tercih ettiğini vurguladı.

Yanlış Haberler ve Eleştiriler

Can Yaman, kendisi hakkında yayımlanan yalan haberlere de sert tepki gösterdi. "Ben bir aktör olarak, haberin doğruluğunu sorgulamak zorundayım. Ancak asıl mesleği habercilik olan kişilerin, yalnızca teyit edilmiş gerçekleri yayımlaması gerekirken, yalan haberlere yer vermesi kabul edilemez" dedi. Yaman, bazı medya kuruluşlarının, kendisi hakkında yapılan yanlış haberleri düzeltme ihtiyacı hissetmediğini belirtti.

Gözaltı Süreci ve İddialar

Açıklamasında, gözaltına alındığı süre zarfında üzerinde uyuşturucu madde bulunmadığını belirten Yaman, "O gece iki kez arandım ve üzerimde hiçbir uyuşturucu madde yoktu. Ancak bazı kişiler, bu durumu çarpıtarak yalan haberler yayımladı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, testinin negatif çıkmasına rağmen, bazı haberlerde yanlış bilgi verildiğini de ekledi.

Milli Kimliğine Vurgu

Can Yaman, "Kendimle ve ülkemle gurur duyuyorum" diyerek, Türkiye'nin başarılarıyla öne çıkması gerektiğini vurguladı. "Türk vatandaşlarının başarıları ile gurur duymak yerine, yalan haberlerle toplumda olumsuz bir algı yaratmamalıyız" diyen Yaman, daha olumlu bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yaman, sağlıklı yaşam ve sporu hayat tarzı haline getirmiş bir aktör olarak, kariyerinde her yıl daha başarılı işler yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. "Neden bir Türk aktör bunu başaramasın?" diyerek, kendi potansiyeline olan inancını ifade etti.