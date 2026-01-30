Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Ufuk Özkan'dan Sevindiren Gelişme: Donör Belirlendi, Ameliyat İçin Geri Sayım Başladı

Ufuk Özkan'dan Sevindiren Gelişme: Donör Belirlendi, Ameliyat İçin Geri Sayım Başladı

Ufuk Özkan'dan Sevindiren Gelişme: Donör Belirlendi, Ameliyat İçin Geri Sayım Başladı
Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, Özkan için uyumlu bir donörün bulunduğunu ve ameliyat hazırlıklarının başladığını duyurdu.

Son Durum ve Uyumlu Donör

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, Ufuk Özkan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yaprak, Özkan'ın sağlık değerlerinin düzeldiğini ve nakil için uygun bir donör bulunduğunu belirtti. Özkan’ın karaciğer yetmezliği skoru, uygulanan tedavi ile 22’den 14’e düşmüş durumda. Bu durum, Özkan'ın genel sağlık durumundaki iyileşmenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Donör Adayı ve Ameliyat Süreci

Prof. Dr. Yaprak, Özkan için donör olarak belirlenen kişinin sektörden bir arkadaşı olduğunu ifade etti. Eski çalışma arkadaşı olan kameraman Salih Kıvırcık, yapılan testlerde anatomik olarak uyumlu bulunmuş ve etik kurul onayı almıştır. Bu gelişme, Özkan’ın nakil sürecinin hızlanmasına olanak tanımaktadır. Prof. Dr. Yaprak, "Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" diyerek sürecin ciddiyetine dikkat çekti.

Yasal Süreçler Tamamlandı

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Esin Gülkaya Anık, donör adayı Kıvırcık’ın yasal onay süreçlerinin tamamlandığını ve başarılı bir nakil operasyonu için hazırlıkların başladığını bildirdi. Anık, hem alıcı Ufuk Özkan hem de donör Salih Kıvırcık ile birlikte gerekli tüm hazırlıkları yapma aşamasında olduklarını vurguladı.

Bu gelişmeler, Ufuk Özkan’ın sağlık durumu açısından umut verici bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Ameliyatın gerçekleştirilmesiyle birlikte Özkan'ın sağlık durumunun daha da iyileşmesi bekleniyor. Oyuncunun hayranları ve sağlık camiası, bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması için desteklerini sürdürüyor.

