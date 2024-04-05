Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile çatışma alanındaki "yeni gerçekliklere" dayanan, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını temel alan dürüst bir anlaşmaya hazır olduklarını vurguladı. Başkent Moskova'da bir otelde yabancı ülkelerin büyükelçileriyle Ukrayna konusunda yapılan toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Batı'nın uzun süredir hazırlıklarını yaptığı günümüz Ukrayna krizinin Batı'nın özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 10 maddelik barış planı etrafında bir araya getirilmeye çalıştığı bir senaryonun sonucu olduğunu belirtti.

Lavrov, Batı'nın, bu planın içeriğinde Rusya'nın teslim olması ve 1991 sınırlarına geri dönmesi gibi Rusya'nın kabul edemeyeceği taleplerin bulunduğunu söyledi. İsviçre'de planlanan barış konferansı hakkında konuşan Lavrov, Rusya'nın bu konferansa katılmayacağını ve Batı'nın bu konferansa 140 ülkeden delegasyon çekmek amacında olduğunu ifade etti.

Lavrov, her ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda konuları seçebileceği bir konferansın barış formüllerinin etkisiz kalacağını ve sadece bir gösteri amacı taşıyacağını belirtti. Zelenskiy'nin talebi üzerine İsviçre'de düzenlenecek barış zirvesine katılmama kararlarına kimseyi zorlamadıklarını söyleyen Lavrov, Batı'nın kendi etkinliklerine katılımı engellediği gibi diğer ülkelerin zirveye katılmasını da yasaklamayacaklarını vurguladı.

Lavrov, Ukrayna ile barış müzakerelerinde İstanbul'da yapılan görüşmelerde bir şans olduğunu ancak bu şansın, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD'nin desteğiyle kaybedildiğini dile getirdi. O zamandan beri, çatışma alanındaki "yeni gerçekliklerin" durumunun belirlendiğini ve Rusya'nın güvenlik çıkarlarını temel alan bir anlaşmaya hazır olduklarını vurguladı.