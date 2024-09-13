Uluslararası Dayanışma ve Barışın Güçlenmesi İçin Küresel Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi kapsamında yaptığı video mesajında, dünya genelindeki işgal, terörizm, ırkçılık ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara dikkat çekerek, uluslararası toplumun bu sorunlar karşısında daha güçlü bir ses çıkarması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, özellikle Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı daha kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, BM Geleceğin Zirvesi’nin insanlığın karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı bir çözüm platformu sunduğunu ifade ederek, dünya liderlerine bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirme çağrısında bulundu. Zirvenin, dünya genelinde barışı, güvenliği ve adaleti sağlama hedefi doğrultusunda bir fırsat penceresi açtığını söyledi.

Filistin’deki Durum ve Küresel Sessizlik

Erdoğan, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin insani krizlere neden olduğunu belirtti. 17 bini çocuk olmak üzere 41 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 100 binden fazla insanın yaralandığını ve Gazze’nin büyük oranda yıkıldığını dile getirdi. Bu bağlamda, uluslararası toplumun ve özellikle BM’nin sesinin İsrail’in işgal politikalarına karşı daha güçlü çıkması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada, hiç kimse kendini güvende hissedemez," dedi. Türkiye’nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ve zulme karşı duruşundan geri adım atmayacağını yineledi.

İslamofobi ve Yabancı Düşmanlığına Karşı Mücadele

Erdoğan, terörizm, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi küresel tehditlerin, dünya genelinde jeopolitik sarsıntıları daha da derinleştirdiğine dikkat çekti. Özellikle Batı dünyasında yükselen aşırı sağ akımlar ve ırkçılıkla mücadelenin demokrasilerin korunması açısından kritik olduğunu belirten Erdoğan, nefret söylemlerine karşı durmanın önemini vurguladı.

Küresel Yönetim Mimarisi ve Çok Taraflı Sistem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalnızca gelişmiş ülkelerin değil, kalkınma çabalarını sürdüren ülkelerin de küresel yönetim yapısında hakkaniyetle temsil edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Daha iyi bir gelecek için yeşil dönüşümün öncelik alınması, iklime dirençli bir kalkınma modeli oluşturulması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, çok taraflı bir sistemin adalet ve hakkaniyet temelli olarak yeniden şekillendirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

BM Geleceğin Zirvesi’nde dünya liderlerini bu hedefler doğrultusunda birlik olmaya davet eden Erdoğan, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara karşı uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı. Erdoğan, zirvede, "Dünya beşten büyüktür" şiarının merkeze alınarak adalet ve hakkaniyetin sağlanması gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda liderlerin el ele vermesi gerektiğini dile getirdi.

Demokrasi ve İklim Adaleti Çağrısı

Erdoğan, ırkçılık, aşırı sağ akımlar ve nefret söylemlerine karşı demokrasilerin korunmasının önemini vurgularken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve iklim adaleti konularının da ele alınması gerektiğini ifade etti. Toplumların refah seviyesinin yalnızca belirli bir kesimin değil, tüm insanlığın hakkaniyetle temsil edildiği bir yapıda sağlanabileceğini belirtti. Erdoğan, yeşil dönüşüm ve iklime dirençli kalkınma çerçevesinde hiçbir toplumun geride bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Geleceğin Zirvesi’nde yaptığı konuşma, küresel sorunlara karşı dayanışma ve iş birliği çağrısı olarak öne çıkarken, özellikle Filistin meselesinde uluslararası topluma daha güçlü bir duruş sergileme çağrısı yapıldı. Erdoğan, demokrasilerin korunması ve iklim adaleti konularına da değinerek, gelecekte daha adil ve sürdürülebilir bir dünya için liderlerin birlikte hareket etmesinin şart olduğunu vurguladı.