Kredi kartı sahipleri için önemli bir güncelleme geldi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını değiştirerek artırdı. Artık, nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç olmak üzere, kredi kartı kullanımında ödenecek aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'e yükseltildi.

Bu güncelleme ile birlikte, kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde de değişiklik yapıldı. Önceki yöntemde 55 baz puan eklenirken, yeni yönteme göre bu rakam 114 baz puana çıkarıldı. Bu değişiklik sonucunda hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e yükselmiş oldu.

Bu değişiklikler, kredi kartı kullanıcılarının faiz ödemelerini etkileyecek ve özellikle kart borcunu düzenli ödemekte zorlananları daha fazla etkileyebilecek nitelikte. Bu nedenle, kredi kartı sahiplerinin bu yeni oranları dikkate alarak harcamalarını ve borçlarını yönetmeleri önem arz etmektedir.

