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Kokoreç'den Vazgeçemiyoruz
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Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Kokoreç'den Vazgeçemiyoruz

Türkiye'nin renkli gastronomi dünyasında sokak lezzetleri önemli bir yer tutuyor. Sokak'da yemek deyince ilk akla gelen yiyecek Kokoreç.Türk insanının sokak yemeği alışkanlıkları anket çalışmalarıyla netleştirildi. Areda Survey tarafından 1100 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre, Türk halkının en sevdiği sokak lezzeti yüzde 18.5 ile kokoreç oldu. Kokoreci sırasıyla yüzde 18.2 döner, yöde 14.5 ile simit takip etti.

Türkiye'nin renkli gastronomi dünyasında sokak lezzetleri önemli bir yer tutuyor. Sokak'da yemek deyince ilk akla gelen yiyecek Kokoreç.

Türk insanının sokak yemeği alışkanlıkları anket çalışmalarıyla netleştirildi. Areda Survey tarafından 1100 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre, Türklerin en sevdiği sokak lezzeti yüzde 18.5 ile kokoreç oldu. Kokoreci sırasıyla yüzde 18.2 döner, ve 14.5 ile simit takip etti.

El arabalarında ya da büfelerde sıkça karşımıza çıkan kokoreç, ilk olarak mesafeli yaklaşanların bile bir kez tadına baktıktan sonra vazgeçemeyeceği sokak lezzeti. Kokoreç denilince akla gelen sokak lezzetlerinden biri de midye oluyor.

Peki, Kokoreç mi, midye mi? tartışmasını kim kazandı? Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 78.7 tercihini kokoreçten yana yapıyor. Yüzde 21.3 ise midye tarafında.

Sokak atıştırmalıklarının klasik lezzetlerinden olan dönere her adım başından rastlamamız mümkün. Dönekr, Türk halkının uzun yıllardır severek tükettiği sokak lezzetlerinin başında geliyor.

Araştırmada katılımcılara 'Tavuk dörer mi?, Et döner mi?, diye soruldu. Ankete cevap verenlerin yüzde 82.3'ü et döner, yüzde 17.7'si ise tavuk döner tercihini yaptı.

Sokak lezzetleri denilince pilavdan bahsetmememiz olmaz. Her ne kadar evlerde de pişen bir yemek olsa da sokak tezgahından alıp yediğimiz pilavın tadını, evde yapılanlardan alamıyoruz.

Araştırmaya göre sokak pilavı denilince Türk halkının yüzde 53.2'si seçimini tavuklu pilavdan yana yapıyor. Yüzde 46.8'nin tercihi ise nohutlu pilav.


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